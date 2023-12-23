الإمارات تعزز جهودها في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يسعى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، ورصد وتقييم أية مخاطر تتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح.

ويعني مصطلح ((غسل الأموال)) الفعل الذي يبدو من خلاله أن عائدات الجريمة تبدو مشروعة، ووفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي والمادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرّف غسل الأموال على أنه: يعتبر مرتكباً جريمة غسل الأموال أي شخص على علم بأن الأموال متأتية من جناية أو جنحة، وأنه ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية: تحويل المتحصلات أو إجراء أي معاملة بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير القانوني، أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للمتحصلات أو مصدرها أو مكانها، أو الطريقة التي تنطوي على التصرف في المتحصلات أو نقلها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اقتناء أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند الاستلام، وكذلك مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

ووفقاً للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن غسل الأموال يتألف من ثلاث مراحل: الإيداع، والتمويه، والدمج، وفي مرحلة الإيداع، يقوم الغاسل بإدخال الأرباح غير المشروعة إلى النظام المالي، وفي مرحلة التمويه يقوم بسلسلة من عمليات تحويل أو نقل الأموال لإبعادها عن مصدرها الحقيقي، وفي مرحلة الدمج يتم إدخال الأموال من جديد في الاقتصاد المشروع.

معايير عدة

وأكد المكتب التنفيذي أن نزاهة سوق الخدمات المصرفية والمالية تعتمد بشكل كبير على اعتبار أنها تعمل ضمن إطار من المعايير القانونية والمهنية والأخلاقية العالية، وتعتبر النزاهة أحد الأصول الأكثر قيمة للمؤسسة المالية في سمعتها، وإذا كان يسهل غسل الأموال المتأتية من جريمة من خلال مؤسسة معينة - إما بسبب رشوة موظفيها أو مديريها أو لأنها تغض النظر عن الطبيعة الإجرامية لهذه الأموال - فيمكن أن تنجر المؤسسة إلى التواطؤ بشكل ناشط مع المجرمين وتصبح جزءاً من الشبكة الإجرامية نفسها، إذا ثبت هذا التواطؤ، سيؤثر بشكل كبير على تعامل الوسطاء الماليين الآخرين والسلطات التنظيمية والعملاء العاديين وحتى مع هذه المؤسسة.

تأثير اقتصادي

أما بالنسبة إلى التأثير السلبي المحتمل لغسل الأموال على الاقتصاد الكلي، فيمكن أن نرى تغيرات غير مبررة في الطلب على النقود، والمخاطر الاحترازية على سلامة البنوك، وتلويث المعاملات المالية القانونية، وزيادة التقلب في تدفقات رأس المال الدولي وأسعار الصرف بسبب نقل الأصول عبر الحدود بشكل غير متوقع، كما أن نجاح عملية غسل الأموال يسهم في تفشي الفساد والجريمة، ويضر بسلامة المجتمع بأسره ويقوض الحكومات الديمقراطية وسيادة القانون.

تكلفة اجتماعية

وذكر المكتب التنفيذي فيما يخص خطورة غسل الأموال على المجتمع ككل، أن لغسل الأموال تكلفة اجتماعية وسياسية خطيرة، إذا لم يتم ردعه أو التعامل معه بشكل فعال، ويمكن أن تطال الجريمة المنظمة المؤسسات المالية أو غير المالية، وتسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد من خلال الاستثمار، أو تقديم رشاوى للموظفين العموميين والحكومات.

1.6 تريليون دولار

وفيما يخص حجم الأموال التي يتم غسلها كل عام على المستوى الدولي، أكد المكتب التنفيذي أن غسل الأموال، بحكم طبيعته، يعتبر نشاطاً غير قانوني يمارسه المجرمون خارج النطاق الطبيعي للإحصاءات الاقتصادية والمالية، بعد النظر إلى الجوانب الأخرى للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وقد تم التوصل إلى تقديرات تقريبية تعطي فكرة عن حجم المشكلة، فقد أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة لتحديد حجم الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة والتحقيق في مدى غسلها وبحسب التقرير، بلغت متحصلات الجرائم 3.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع غسل 2.7 ٪ منها أو 1.6 تريليون دولار.

وكان المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أطلق مؤخراً موقعه الإلكتروني في إطار التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبراز جهود دولة الإمارات في هذا المجال.

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