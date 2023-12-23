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مجالس أبوظبي تنظم العرس الجماعي الأول في «المرخانية» بالعين

12/23/2023 7:24:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، العرس الجماعي الأول في مجلس المرخانية بمدينة العين.

تهنئة

وهنأ عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مشيراً إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

وأعرب حمد سيف المنصوري- مجلس المرخانية، عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لشباب الوطن وأبنائه، والتي لا تدخر جهداً في توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم.

حضور

حضر الحفل الذي تخلله أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.

يذكر أن العرس الجماعي ضم عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة ((مبروك ما دبّرت)) الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته.

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