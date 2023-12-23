حاكم الشارقة يفتتح سوقي «الجبيل» و«كلباء التراثي»

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس سوقي الجبيل وكلباء التراثي في مدينة كلباء.

وهنأ سموه أهالي كلباء بالتطور التراثي الذي تشهده المدينة، متمنياً سموه أن تصب المشروعات التنموية بالمدينة في مصلحة الأهالي والمواطنين، مشيداً سموه بجهود جمعية الصيادين في مدينة كلباء، داعياً إياهم إلى تكثيف العمل وتلبية طلبات الصيادين للمحافظة على هذه المهنة وإنعاش السوق وتزويده الأسماك الطازجة التي يكون مصدرها صيادي المدينة.

ووجّه سموه المسؤولين القائمين على مهنة الصيد، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السوقين، إلى ضرورة توفير الاهتمام والرعاية والدعم اللازم للصيادين، إضافة إلى ضرورة تعدد مصادر الدخل لجمعية الصيادين، الأمر الذي ينعكس على المنتج الذي يتم توفيره في السوق ويكون صيداً طازجاً للمستهلكين وأهالي المنطقة.

وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على ضرورة المحافظة على المهن التقليدية مثل الصيد والزراعة وتشجيع أصحابها لضمان استدامتها، مؤكداً سموه استمرار تقديم الدعم لأصحاب المهن المحلية.

وأوضح سموه أن الاهتمام بالزراعة والارتقاء بها يأتيان ضمن أولويات التنمية، وذلك بتكليف الجهات المختصة بتهيئة الأراضي الخاصة بالمواطنين وتوفير المياه والبيوت المغطاة لتكون صالحة للزراعة الحديثة، وتكون المحاصيل التي يتغذى عليها الأبناء خالية من السموم والمواد الكيماوية والمبيدات، إضافة إلى دعم مربي الماشية بتوفير المرعى لهم وزراعة المناطق المجاورة لهم حتى تتغذى المواشي منها.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن العمل جارٍ على العديد من المشروعات التنموية الأخرى في المدينة مثل بحيرة الحفية واستراحة جبل الديم، وهي مشروعات نظيفة صديقة للبيئة، كما تساعد على توفير الوظائف لأهالي المنطقة، مؤكداً سموه حرصه على توفير كل ما يصب في صحة ومصلحة المواطنين.

سوق الجبيل

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أزاح الستار فور وصوله لمبنى سوق الجبيل الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء، إيذاناً بافتتاح السوق، متجولاً سموه في أقسامه التي تضم 3 أقسام وهي قسم اللحوم وقسم الأسماك وقسم الخضراوات والفواكه، إضافة إلى فناء وسطي ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن السوق الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، ويشمل مبنى السوق ومواقف السيارات، ويضم 16 محلاً للحوم والدواجن و22 محلاً للأسماك و31 محلاً للخضار والفواكه، كما يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات سكان المدينة من المنتجات الطازجة رفيعة المستوى، وخلق فرص عمل للصيادين والتجار والمزارعين ومربي الماشية.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على التفصيلات المعمارية للسوق الذي صُمم وفق الطابع الإسلامي ومزود زخارف داخلية وخارجية تحمل الطابع المعماري ذاته.

وزار سموه الرصيف البحري ومواقف عربات قوارب الصيادين التي تخدم 72 قارباً، مطلعاً سموه على المخطط الخاص بتطوير وتوسعة مبنى جمعية الصيادين المجاور للسوق واستراحة الصيادين، ومخطط توسعة الرصيف البحري ليخدم منطقة المزاد الخارجية وللتسهيل على الصيادين في رسو المراكب وإنزال الأسماك.

سوق كلباء التراثي

كما افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح أمس، سوق كلباء التراثي الواقع في منطقة القلعة على جانبي طريق الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، والذي أعيد إحياؤه بترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية وأعيان المنطقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بقص شريط الافتتاح ليتجول بعدها في أرجاء السوق مطلعاً على ما يضمه من محال تجارية متنوعة تخدم القاطنين في مدينة كلباء وزوارها، ويشكل إضافة متميزة للأنشطة الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية والسياحية.

واستمع سموه لشرح عن إحياء السوق الذي اشتمل على ترميم السوق القديم والبيوت والمسجد القديم، وتخصيص محال تجارية متنوعة كالمطاعم والمقاهي ومحال العطور والملابس.

وتضمن المشروع الذي يهدف إلى إعادة إحياء قلب المدينة القديم التجديد الحضري للمنطقة مع الحفاظ على العراقة والأصالة والتصميمات والعناصر المعمارية التراثية، ومواد البناء التقليدية لتحاكي النمط المعماري القديم للمنطقة بهدف المحافظة على التراث وربط الجيل الجديد بماضيهم وتراثهم وتعزيز الترابط الاجتماعي والانتماء للمنطقة.

ويتكون السوق التراثي من صفين من المحال القديمة، وعددها 104 محال تجارية، تتميز واجهاتها بالطابع التراثي الذي يتماشى مع النمط العمراني التقليدي لقلب المدينة القديم.

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