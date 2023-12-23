حمدان بن محمد: دبي تواصل جهودها لتكون أفضل مدينة للعيش

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل جهودها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم.

وتبوأت دبي المرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من لندن ونيويورك ضمن تقرير مجلة «هارفارد بيزنس ريفيو» حول جاذبية المدن لأفضل المواهب العالمية.

وقال سموه على منصة «إكس» أمس: «اطّلعت على تقرير صادر عن «هارفارد بيزنس ريفيو» حول جاذبية المدن لأفضل المواهب العالمية وجاءت دبي في المركز الثالث بعد لندن ونيويورك... تأتي هذه الدراسة في وقت تواصل دبي جهودها لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات ورواد الأعمال من حول العالم بما يعزز من مساعيها التنموية ويساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً بحلول 2033 وأفضل مدينة للعيش في العالم».

تميز عالمي

واحتلت دبي المركز الثالث عالمياً بين المدن العالمية الرائدة في احتضان أفضل المواهب وفق تقرير مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، ولم يسبقها في الترتيب العالمي سوى لندن التي احتلت المركز الأول ونيويورك التي جاءت في المرتبة الثانية.

وصنّفت المجلة المتخصصة المرتبطة بكلية هارفرد للأعمال، محاور عالمية، على قمة نظام «ميتا سيتي»، فيما تصدرت دبي المدن المؤهلة لتكون مركز المواهب العالمية.

ورصد تقرير «هارفارد بيزنس ريفيو» تدفق أصحاب المواهب والمبدعين على المدن الواعدة والمميزة عالمياً لاحتضان المواهب، لافتاً إلى أن لندن ونيويورك كانتا منذ فترة طويلة بمثابة المراكز الاقتصادية والمالية في العالم، ويبدو أن الدور المركزي لهاتين المدينتين يتزايد مع ظهور مدن «الميتا سيتي» المتصلة رقمياً فيما تزاحم مدناً رائدة وناشئة ضمن القائمة عالمياً.

مدن واعدة

ووفق التصنيف العالمي تضمنت قائمة المدن المؤهلة لاحتضان المواهب العالمية 7 مدن مؤهلة لتكون مراكز المواهب العالمية.

ولفت إلى أن العديد من هذه المدن الواعدة مثير للدهشة، بما في ذلك المدن الثلاث الرائدة في هذه الفئة: دبي وبنغالورو (الهند) ودبلن، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذه المدن الثلاث ليست أكبر المدن في هذه الفئة على أساس عدد السكان أو الناتج الاقتصادي، ولا المراكز الاقتصادية الرائدة، إلا أن كل واحدة منها تعكس تدفقات المواهب التي تحدد مدينة «ميتا».

سهولة الأعمال

ولفتت «هارفارد بيزنس ريفيو»، إلى تميز كل من دبي ودبلن، حيث استفادت المدينتان من تنافسية وانخفاض التكلفة، وسهولة الأعمال، ومزايا نمط الحياة بأسعار معقولة لتظهر كمراكز رئيسية وواعدة لجذب المواهب من أنحاء العالم، وتشمل هذه الفئة أيضاً المدن العالمية الأكثر وضوحاً مثل باريس وبرلين في أوروبا، وسنغافورة في آسيا، ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة، حيث تقدم معظم هذه المدن نوعية حياة راقية ومميزة.

وأكد التقرير، أن دبي أثبتت نفسها كمركز تجاري إقليمياً ونقطة رئيسية في مدينة «ميتا»، والتي تبدو ذات أهمية خاصة للأجزاء سريعة التحضر في العالم.

مراكز مهمة

وفي تصنيف «المراكز المهمة» جاءت أبوظبي بين 17 مدينة تضمنها التصنيف كمراكز عالمية مهمة، فيما تضم المجموعة مزيجاً من المدن العالمية الراسخة ومراكز الابتكار الناشئة، وتضم 8 مدن أمريكية هي شيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل وأوستين وبوسطن وواشنطن، إضافة إلى ميامي وأتلانتا، كما شملت القائمة برشلونة ومدريد وأمستردام في أوروبا، وتورونتو الكندية، وهونج كونج، وأبوظبي، إلى جانب مدينتي سيدني وملبورن في أستراليا.

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