ديون البلدان الأكثر فقراً.. القروض الميسرة لا تكفي وحدها

مر ما يقل عن 4 أعوام على إدراك العالم جائحة ((كوفيد19))، التي أفضت إلى انخفاض هائل بالنشاط الاقتصادي. وتبع ذلك تعافٍ شامل سريع.

وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحالياً الحرب في غزة، مع قفزات بالأسعار (وخاصة الغذاء والطاقة)، وفائدة متصاعدة بسرعة وفي خلفية هذا المشهد، نجد التغير المناخي وقد صار أكثر وضوحاً.

لكن ماذا يعني كل ذلك للأكثر فقراً في العالم؟ الإجابة عن هذا السؤال تتمثل في تباطؤ حاد للتقدم المُحرز في سبيل الحد من الفقر المدقع، بل إنه توقف في البلدان التي تضم أكثر سكان العالم فقراً. وإذا كان للأمور أن تتحسن، فهذه البلدان بحاجة لمساعدات أكثر سخاءً من المتبرعين الرسميين.

لقد ساعد عصر العولمة، الذي كثيراً ما تعرض لانتقادات، على تحقيق انخفاض كبير بنسبة سكان العالم الذين يرزحون تحت وطأة الفقر المدقع. ويعرّف البنك الدولي، حالياً، الفقر المدقع، بأنه الدخل الأقل من 2.15 دولار أمريكي يومياً، على أساس أسعار 2017.

وبحسب هذا التعريف، فقد تراجعت أعداد الذين يعيشون في فقر مدقع من 1,870 مليون نسمة (أي 31 % من تعداد سكان العالم) في 1998 إلى ما يُتوقع أن يكون 690 مليون شخص (أي 9 % من تعداد سكان العالم) في 2023.

ولسوء الحظ، فقد تباطأ معدل الانخفاض على نحو حاد، ففي الفترة بين 2013 و2023، يُرجح أن يكون معدل تراجع الفقر العالمي بما يزيد قليلاً على 3 نقاط مئوية، في المقابل، انخفض المعدل 14 نقطة مئوية في العقد السابق لعام 2013.

فما السبب وراء تباطؤ انخفاض معدل الفقر المدقع؟ الإجابة تكمن في تباطؤ هذا الانخفاض في البلدان الأكثر فقراً عالمياً، وهي المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية، وهي ذراع البنك الدولي للإقراض بالشروط المُيسرة.

وتراجعت نسبة السكان التي تعيش في فقر مدقع في بقية أنحاء العالم من 20 % في 1998 إلى ما يُرجح أن يبلغ 3 % فقط في 2023. وانزلقت النسبة بما يُقدّر بنحو 4 نقاط مئوية بين 2013 و2023.

وفي الوقت ذاته، تراجعت نسبة الفقر المدقع في البلدان المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية، من 48 % في 1998 إلى نسبة تبقى مرتفعة عند 26 % في 2023، لكن نسبة التغير كانت نقطة مئوية واحدة فقط بين 2013 و2023، بينما كانت 14 نقطة مئوية في العقد السابق.

لا يعني ذلك أن الفقر اختفى كلياً من البلدان الأحسن حالاً فما زالت هناك توقعات بمعاناة 193 مليون شخص اليوم من هذه الأوضاع في البلدان غير المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية.

لكن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع بالبلدان المؤهلة يبلغ 497 مليون شخص، أي 72 % من الإجمالي العالمي البالغ 691 مليون شخص فضلاً عن ذلك، من المعقول أن نقول إن العالم سيقضي على الفقر المدقع بحلول 2030، بما أن نسبة الذين يعيشون في ظله ببقية دول العالم تقل عن 3 %، وذلك بافتراض تسجيل نمو إجمالي متواضع.

ومن الواضح إذن أن هدف القضاء على الفقر المدقع من عالمنا لن يتحقق إلا بصب التركيز والموارد على البلدان الأكثر فقراً عالمياً، حيث يتركز القدر الأكبر من الأكثر فقراً، وحيث الفقر أكثر ترسخاً.

وهناك 75 دولة مؤهلة للحصول على موارد مؤسسة التنمية الدولية، بينها 39 في إفريقيا، والبعض منها مؤهل أيضاً للاقتراض بشروط أكثر تكلفة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومن بينها بنغلاديش ونيجيريا وباكستان.

لا شك في أن الدول المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية تشمل الكثير من الأسوأ إدارة على مستوى العالم، لكنها هشة أيضاً في عدة جوانب، ولذلك وقعت ضحية في فخاخ الفقر، وهي تحاول جاهدة الفكاك منها، ولا سيّما عند تضررها كذلك بفعل صدمات مثلما شهدنا من قبل. إلى جانب ذلك، لا تحتاج هذه البلدان بالضرورة لأن تكون ((حفراً من دون قاع)).

وقد تأسست مؤسسة التنمية الدولية منذ أكثر من نصف قرن إلى حد كبير لمساعدة الهند، حتى إنها سُميت ((مؤسسة تنمية الهند)) في بعض الأحيان. ومع ذلك، فقد تطورت الهند بالفعل وصارت متبرعة للمؤسسة. وليست الهند وحدها في ذلك، فهناك دول أخرى استفادت وباتت مساهمة في المؤسسة، ومن بينها الصين.

وتستغل المؤسسة في وقتنا الراهن الموارد التي حصلت عليها بموجب العملية العشرين لتجديد الموارد للفترة بين يوليو 2022 ويونيو 2025.

وحسبما قال أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، في المراجعة النصفية، ستكون هناك حاجة لأن يكون التجديد التالي للموارد أكبر حجماً؛ في ضوء الحاجة الملحة لتسريع وتيرة النمو، وتقليل الفقر المدقع ومعالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي في البلدان الفقيرة.

وكشف تقرير الديون الدولية، الصادر منذ أيام عن البنك الدولي، سبباً قوياً إضافياً للحاجة لموارد مؤسسة التنمية الدولية، يتمثل في أن هذه البلدان أصبحت أكثر اعتماداً على مصادر تمويل غير ثابتة وأكثر تكلفة.

ولذلك، ذكر التقرير أنه ((بالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، صار الدين عبئاً يكاد يصيبها بالشلل. وهناك 28 دولة مؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية، وتواجه حالياً خطر الوقوع في أزمة ديون، مع وجود 11 دولة بالفعل في أزمة)).

ومشكلة الدين أكثر عموماً، بيد أنها أكثر بروزاً في الدول التي لديها هذه التركيزات العالية من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.

ومشكلات الدين هذه ليست مفاجئة، ففي الفترة بين 2012 و2021، قفزت نسبة الدين الخارجي المُستحقة لدائنين في القطاع الخاص لدى البلدان المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية، من 11.2 % إلى 28.0 %.

ونتيجة لذلك، جزئياً قفزت خدمة ديون هذه البلدان المؤهلة للاقتراض من 26 مليار دولار في 2012 إلى 89 مليار دولار في 2022، مع قفزة لمدفوعات الفائدة وحدها من 6.4 مليارات دولار في 2012 إلى 23.6 مليار دولار في 2022.

علاوة على ذلك، انهارت حصة حملة السندات ودائنين آخرين في القطاع الخاص من إجمالي التزامات المقرضين من مستوى مرتفع عند 37 % في 2021 إلى 14 % فقط في 2022.

ويُعد هذا سلوكاً مُعتاداً للدائنين في تعاملهم مع المقترضين الهامشيين، وينطوي على التخارج عند تشديد الاحتياط الفيدرالي لسياسته النقدية. وبصفة عامة، أشار التقرير إلى أن نسبة البلدان المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية وتواجه خطر أزمة الديون بلغت 56 % في 2023.

إن الاقتراض التجاري لهذه البلدان غير آمن، وسيحتاج قدر من ديونها القائمة للشطب. والأكثر أهمية، ستحتاج هذه الدول لقدر أكبر بكثير من القروض المُيسرة.

والأمر ليس واجباً فحسب على الدول الغنية، لكن من مصلحتها أيضاً توفير الموارد التي تحتاجها هذه الدول للهرب من براثن الفقر فقد هرب مليارات البشر من هذا الفخ، والآن، دعونا نكمل ما بدأناه وننتهِ من هذا الأمر.

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