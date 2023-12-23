والدورف أستوريا رأس الخيمة يكشف تحديثاته للضيوف من حول العالم

يعيد فندق ومنتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة الأيقوني فتح أبوابه للضيوف من حول العالم ليكشف عن تحول شامل وتحديثات كبيرة.

حيث يشكل إعادة الافتتاح بداية الفصل الأحدث من قصة هذا الفندق الفاخر والمنتجع الشهير الذي يتمتع بمكانة عالمية، حيث يرحب بالضيوف لعيش تجربة تبقى في الذاكرة.

وبعد عملية تجديد شاملة، كشف المنتجع عن 203 غرف وأجنحة، من بينها 149 غرفة مجهزة بشكل أنيق و54 جناحاً بإطلالات خلابة. كما تم تجديد تسعة مطاعم وردهات، ومنتجع السبا للصحة والعافية، ومساحة خارجية واسعة للفعاليات الخاصة وحفلات الزفاف، وذلك إلى جانب تحفة المنتجع الذهبية، ساعة والدورف أستوريا الأسطورية بارتفاع ستة أمتار في قلب الردهة.

وقد صنعت بعناية من قبل سميث أوف ديربي خلال ثمانية أشهر باستخدام أنواع نفيسة من المعادن، منها الفولاذ والذهب، وتحمل نقشاً من أهازيج الصحراء القديمة لتعطي أهمية تاريخية إضافية.

وقال أدريان ستوب، مدير عام فندق ومنتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة: ((يوفر فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة المعاد تصوره والذي تم تحديثه بشكل شامل، أماكن إقامة راقية للضيوف الذين يبحثون عن تجربة فريدة من الضيافة العربية، ونحن لا نريد لضيوفنا تجربة إقامة فاخرة فحسب، بل أيضاً رحلة لا تنسى يتردد صداها معهم لفترة طويلة بعد مغادرتهم)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز