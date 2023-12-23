فيدا شاطئ الخور يفتتح أبوابه ويقدم عروضاً مميزة للضيوف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن فيدا شاطئ الخور، الفندق الفاخر الواقع في ميناء خور دبي النابض بالحيوية، عن تقديم عروض إقامة مميزة بمناسبة افتتاح أبوابه، ما يضع معايير جديدة لنمط الحياة الفاخر.
ويضم الفندق العصري والراقي 99 غرفة وجناحاً، ويجمع بين الأناقة العصرية مع اللمسات الفنية الساحرة وسط إطلالات خلابة على البحيرة، ويمنح الضيوف تجربة مفعمة بمعايير الضيافة العصرية، ويشكل الوجهة المثالية للاستمتاع بعالم من التميز والرقي.
ويتميز الفندق بموقعه في ميناء خور دبي الذي يوفر ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب المدينة، ويبعد مسافة قريبة عن مجموعة من أبرز الوجهات في المدينة. ويتميز الموقع بممشى نابض بالحياة بطول 6 كيلومترات مع إطلالات خلابة على البحيرة، مما يوفر للضيوف فرصة القيام بالنزهات المسلية. كما يوفر جولات بالقوارب للاستمتاع بمشاهدة معالم مدينة دبي الشهيرة.
وقال مارك كيربي، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة: ((يسرنا افتتاح فيدا شاطئ الخور، ليكون ثاني فنادق العلامة في ميناء خور دبي والإضافة الأحدث إلى مجموعتنا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في دبي. ويعد الفندق الجديد عملاً فنياً معاصراً يزخر بالتفاصيل الرائعة والمزايا الفنية المذهلة، ويقدم للضيوف حال وصولهم مستويات غير مسبوقة من التميز بالضيافة)).
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