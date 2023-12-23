فيدا شاطئ الخور يفتتح أبوابه ويقدم عروضاً مميزة للضيوف

أعلن فيدا شاطئ الخور، الفندق الفاخر الواقع في ميناء خور دبي النابض بالحيوية، عن تقديم عروض إقامة مميزة بمناسبة افتتاح أبوابه، ما يضع معايير جديدة لنمط الحياة الفاخر.

ويضم الفندق العصري والراقي 99 غرفة وجناحاً، ويجمع بين الأناقة العصرية مع اللمسات الفنية الساحرة وسط إطلالات خلابة على البحيرة، ويمنح الضيوف تجربة مفعمة بمعايير الضيافة العصرية، ويشكل الوجهة المثالية للاستمتاع بعالم من التميز والرقي.

ويتميز الفندق بموقعه في ميناء خور دبي الذي يوفر ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب المدينة، ويبعد مسافة قريبة عن مجموعة من أبرز الوجهات في المدينة. ويتميز الموقع بممشى نابض بالحياة بطول 6 كيلومترات مع إطلالات خلابة على البحيرة، مما يوفر للضيوف فرصة القيام بالنزهات المسلية. كما يوفر جولات بالقوارب للاستمتاع بمشاهدة معالم مدينة دبي الشهيرة.

وقال مارك كيربي، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة: ((يسرنا افتتاح فيدا شاطئ الخور، ليكون ثاني فنادق العلامة في ميناء خور دبي والإضافة الأحدث إلى مجموعتنا من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في دبي. ويعد الفندق الجديد عملاً فنياً معاصراً يزخر بالتفاصيل الرائعة والمزايا الفنية المذهلة، ويقدم للضيوف حال وصولهم مستويات غير مسبوقة من التميز بالضيافة)).

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