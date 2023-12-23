المدير الإقليمي للمنصة لـ«البيان »: «بينانس» تتيح الحوالات البنكية للمستخدمين في الإمارات

تتيح منصة ((بينانس)) للمستخدمين في الإمارات حالياً إمكانية تداول 120 عملة مشفرة مع الاستفادة من خدمات الحوالات البنكية لسحب الأموال وفق بندر التونسي المدير الإقليمي والمتحدث الرسمي للشركة، والذي أكد أن المنصة وسعت من انسيابية عملياتها لتتاح إلى مزيد من العملاء من المؤسسات والمستثمرين المؤهلين بالسوق المحلي.

وأشار بندر التونسي في تصريحات لـ((البيان)) إلى أنه من المنتظر أن تحصل المنصة على الترخيص الكامل لكل الخدمات بالسوق المحلي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وذلك في الربع الأول من العام المقبل 2024 بما يوسع من نطاق الخدمات المقدمة والمستخدمين المستفيدين.

صدارة

وأضاف إن المنصة باتت أكبر نافذة لتداول العملات المشفرة في سوق الإمارات الذي يأتي بدوره في صدارة الأسواق الإقليمية التي تعمل بها المنصة من حيث حجم التداولات.

حيث إن تطور البنية الرقمية التي تتمتع بها الدولة ولا سيما مع تطبيقها لاستراتيجيات ذات رؤية مستقبلية في مجالات الميتافيرس والبلوك تشين بما جعلها بمقدمة الأسواق بالمنطقة، مشيراً إلى أن المنصة تستقطب حالياً حوالي 160 مليون عميل من مختلف الأسواق حول العالم.

اشتراطات وضوابط

وتابع إن خدمات تداول العملات المشفرة متاحة لكل المستخدمين في المنطقة ولا سيما العالم العربي ووفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الأسواق المحلية.

إضافة للضوابط الدولية والقواعد المالية المفروضة التي تنظم أنشطة ((بينانس)) وتعمل المنصة بشكل مباشر داخل نطاق مجلس التعاون من خلال التراخيص التنظيمية التي حصلت عليها في كل من الإمارات والبحرين وتواصل التنسيق مع الجهات التنظيمية بالأسواق لزيادة الوعي وتعزيز قواعد الامتثال ومساعدة تلك الجهات لإرساء التشريعات التي تحقق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين.

وأشار التونسي إلى أن المنطقة تعد الأسرع بدورها في الإقبال على تداول العملات الرقمية استناداً لنمو متزايد للطلب من المؤسسات المالية والشركات العائلية وأصحاب الثروات والمستثمرين الأفراد وباتت المنصة تستقطب حجم تداولات كبيراً من العديد من الأسواق النشطة مثل السوق السعودي وتحت مظلة برامج تطبيق رؤية التطوير.

حيث صنفت السعودية وفق المؤشرات الدولية المختصة بالمركز الأول العام الماضي في درجة تقبل العملات المشفرة إلى جانب أسواق آسيوية بمقدمتها السوق الباكستاني الذي يشهد بدوره زخماً واضحاً معتمداً على كثافة السكان وتعدد شرائح المستخدمين.

حلول

وعن تطوير الحلول المقدمة لزيادة إعداد المستخدمين قال إن المنصة تستهدف حالياً تطوير الكثير من الحلول المعتمدة على تقنيات البلوك تشين بما يوسع من عمليات الاستخدام وأحجام التداول ويزيد من سرعة العمليات ودرجة الأمن الإلكتروني وتقليص الكلفة، مشيراً إلى جانب مواصلة التوافق مع مشروع التمويل اللامركزي الذي لا يزال في مرحلته الأولى، حيث يحقق حرية أكبر للمستخدمين ويحسن من تجارب التداول.

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