حقيبة «سيبيل».. أيقونة موسم الشتاء من «إيغنر»

خطفت حقیبة ((سيبيل أزهار العسل)) CYBILL HONEYSUCKLE الأنظار في دبي، وھي إصدار ممیز من حقیبة وأيقونة ((سيبيل المرنة)) والتي لا يمكن لحقیبة أخرى أن تضاهيها احتفالاً بموسم الشتاء، وحقائب اليد الجلدية الفاخرة محمیة بموجب حقوق الملكیة الفكرية، يتوفر ھذا متوسط وحجم صغیر باللونین اللؤلؤي والأزرق.

وتم تزيین الجلد بنقشة الأزھار عبر اتباع الطباعة الرقمیة يتم إنتاج الإصدارات الممیزة يدوياً. ويتم تصنيع حقائب ((سيبيل))في مصنع شريك لإيغنر AIGNER في إيطالیا، وعلى غرار جمیع الحقائب، حیث تستخدم في إنتاجها أجود المواد الجلد عالي الجودة ومصمم بأناقة وتصنع بمهارة حرفية یدوية متقنة في فلورنسا الايطالية.

وتشكل حقيبة ((أزھارالعسل))تحفة فنية راقية وهي مستوحاة من أعمال وليام موريس المعماري، والمصمم، والفنان الإنجليزي، الذي يعد أحد مؤسسي حركة الفنون والحرف في أوروبا، تعتبر حقيبة((سيبيل أزهار العسل)) أيقونة حقيقية تحمل براءة اختراع عالمية باسمها العزيز، يتم استخدام تقنية الطباعة الرقمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز