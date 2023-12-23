«صحارى» يسجل 50 % ارتفاعاً في حركة الزوار خلال 2023

أكد أكرم عمار المدير التنفيذي لمركز صحارى بالشارقة، لـ((البيان))، أن الإمارات أضحت من أوائل الدول في مستوى مراكز التسوق التجارية المميزة والكبرى.

والتي تضم أشهر العلامات التجارية عالمياً، ما جعلها قبلة للزائرين المحليين والعالميين، وأن بوصلة السياحة الأوروبية الخارجية تتجه نحو دولة الإمارات، والتي أضحت تشكل الوجهة المفضلة للسياح الأوروبيين في المنطقة، خصوصاً خلال موسم الشتاء الذي يجذب ملايين السياح إليها، لافتاً إلى أن هناك زيادة عددية في عدد زوار مركز صحارى.

حيث بلغت نسبة الزيادة 50 %، على العام الماضي، و10 % نسبة العملاء المحليين خلال 2023، كما أن المركز يشمل 550 محلاً تجارياً، تبلغ نسبة الإشغال فيها 96 %، وهي متنوعة ومتعددة الأغراض، وأن هناك حسومات قبل نهاية العام الجاري، وسحوبات على 3 سيارات، ورحلات إلى إيطاليا.

تسريع

وقال إن الإمارات شهدت ارتفاعاً قياسياً في عدد السياح خلال العام 2023، ما أدى إلى تسريع النمو في جميع مجالات الاقتصاد الوطني، وبالتالي استفاد قطاع التجزئة في دولة الإمارات بشكل كبير من التدفق الملحوظ للسياح إلى الدولة، حيث زادت أعداد الزوار والمبيعات بشكل كبير خلال هذه الفترة.

لافتاً إلى أن حركة الزوار مركز صحارى ارتفعت بنسبة 50 % منذ يناير الماضي وحتى الآن، فجذب المركز عملاء عالميين، غالبيتهم كانوا من روسيا وأوروبا الشرقية، كما كانت هناك زيادة بنسبة 10 % بحركة العملاء المحليين، حيث يوفر المركز تجربة تسوق مميزة للجميع، كما أن المبيعات الموسمية شهدت نمواً مرتفعاً للغاية طوال العام 2023، ونتوقع أعمالاً ضخمة في الأيام القليلة المتبقية من العام.

وأضاف المدير التنفيذي لمركز صحارى، بأن المركز الذي أنشئ منذ 21 عاماً، قدم أفضل تجارب التسوق الممتعة للزوار، فهو يضم العديد من المحال التجارية والعلامات التجارية المحلية، والدولية المعروفة، والعديد من المطاعم والمقاهي، كما أننا متفائلون بالعام الجديد 2024.

كما نشهد ارتفاعاً كبيراً في المبيعات، ونتوقع استمرار نمو الاقتصاد الإجمالي لدولة الإمارات، وسيجذب المزيد من الزوار، حيث تتمتع الدولة بالعديد من عوامل الجذب وأفضل البنى التحتية التي تمكن من جذب العديد من السياح.

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