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3 % ارتفاع النفط وإنتاج أنغولا يقلّص المكاسب

12/23/2023 7:24:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي وارتفع الخام بنحو 3 % بدعم القلق من تدفقات الإمدادات فيما قلصت التوقعات بارتفاع إنتاج أنغولا من الخسائر.

حيث أنهت أسعار الخام تعاملات الأسبوع على تراجع.

وانخفضت أسعار النفط في ختام أسبوع التداولات أول من أمس قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت في بداية الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي . وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 % لتبلغ عند التسوية 79.07 دولاراً للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو %0.5 إلى 73.56 دولاراً عند التسوية، إلا أن الخامين القياسيين ارتفعا بنحو 3 % الأسبوع الماضي بعد صعودهما بأقل من 1 % الأسبوع قبل الماضي.

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