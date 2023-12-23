Sunday, 24 December 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود «وول ستريت» يتواصل للأسبوع الثامن

12/23/2023 7:24:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت الأسهم الأمريكية ((ماراثون)) الصعود وارتفعت مؤشرات ((وول ستريت)) للأسبوع الثامن وحقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2017.

وجاءت مكاسب ((وول ستريت)) الأسبوع الماضي على الرغم من إغلاق المؤشرات على تباين أول من أمس وقبل عطلة طويلة لنهاية الأسبوع وعيد الميلاد، وبعد أن استوعب المستثمرون بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع وعززت الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة في العام الجديد.

أما بالنسبة للمؤشرين ناسداك وداو جونز، فسجلا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية متتالية منذ بداية 2019. ووفقاً للبيانات صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 8.41 نقاط أو 0.18 % إلى 4755.16 نقطة، وربح ناسداك 28.96 نقطة أو 0.19 % إلى 14992.82 نقطة.

فيما هبط داو جونز 13.54 نقطة أو 0.04 % إلى 37395.09 نقطة. وأغلقت الأسهم الأوروبية على أداء ضعيف أول من أمس وارتفع مؤشر ستوكس 0.1 % محققاً مكاسب للأسبوع السادس في أكبر سلسلة من المكاسب منذ ديسمبر 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN23122023000110011019ID1107651977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث