صعود «وول ستريت» يتواصل للأسبوع الثامن

واصلت الأسهم الأمريكية ((ماراثون)) الصعود وارتفعت مؤشرات ((وول ستريت)) للأسبوع الثامن وحقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2017.

وجاءت مكاسب ((وول ستريت)) الأسبوع الماضي على الرغم من إغلاق المؤشرات على تباين أول من أمس وقبل عطلة طويلة لنهاية الأسبوع وعيد الميلاد، وبعد أن استوعب المستثمرون بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع وعززت الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة في العام الجديد.

أما بالنسبة للمؤشرين ناسداك وداو جونز، فسجلا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية متتالية منذ بداية 2019. ووفقاً للبيانات صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 8.41 نقاط أو 0.18 % إلى 4755.16 نقطة، وربح ناسداك 28.96 نقطة أو 0.19 % إلى 14992.82 نقطة.

فيما هبط داو جونز 13.54 نقطة أو 0.04 % إلى 37395.09 نقطة. وأغلقت الأسهم الأوروبية على أداء ضعيف أول من أمس وارتفع مؤشر ستوكس 0.1 % محققاً مكاسب للأسبوع السادس في أكبر سلسلة من المكاسب منذ ديسمبر 2022.

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