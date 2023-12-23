«فلاي دبي» تتسلم 12 طائرة جديدة منذ بداية العام

أظهرت بيانات لشركة ((بوينغ)) الأمريكية أنها سلمت شركة ((فلاي دبي)) 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ ((737 ماكس 8)) منذ بداية العام الجاري، بقيمة دفترية تصل إلى نحو 5 مليارات و366 مليون درهم منها 4 طائرات تسلمتها الناقلة الوطنية خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب البيانات استلمت ((فلاي دبي)) طائرتين في يناير الماضي، وطائرتين إضافيتين في فبراير، وطائرة واحدة في كل من مارس وأبريل ويونيو وأكتوبر و4 طائرات نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة المصنعة أن ((فلاي دبي)) استحوذت على نحو 33 % من إجمالي التسليمات في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري من حيث عدد الطائرات، وبحسب البيانات سلمت ((بوينغ)) 36 طائرة لشركات الطيران في المنطقة، توزعت على 8 ناقلات من ضمنها 12 طائرة لـ ((فلاي دبي)).

وانطلاقاً من مقرها في دبي، أطلقت ((فلاي دبي)) شبكة تضم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وتشغل الناقلة أسطولاً مكوناً من 84 طائرة ((بوينغ 737)) يتضمن 29 طائرة ((بوينغ 800 - 737)) من الجيل الجديد و52 ((بوينغ 737 ماكس 8)) و3 ((بوينغ 737 ماكس 9)).

واستأجرت ((فلاي دبي)) 4 طائرات من ((بوينغ 737)) الجيل الجديد، من ((سمارت وينغز))، التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً لها، من 17 أكتوبر الماضي حتى 16 أبريل المقبل، بهدف تعزيز سعتها المقعدية وتلبية الطلب المتنامي على السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية.

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