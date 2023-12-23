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«فيتول» تسلّم وقوداً حيوياً في الإمارات

12/23/2023 7:24:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((فيتول))، المزود العالمي لوقود السفن، استكمال أول تسليم للوقود الحيوي في إمارة الفجيرة.

وبحسب موقع ((أوف شور إينرجي))، فإنّه عبر فرع الشركة ((فيتول بانكرز))؛ فإنّ سفينتين حصلتا على زيت الوقود منخفض الكبريت في 8 و14 ديسمبر الجاري، من المصفاة التابعة للشركة في الفجيرة، والذي تم مزجه بالوقود الحيوي من مصادر إقليمية في مرافق تخزين فيتول.

وتزامن التسليم مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ((كوب 28)) الذي انعقد في مدينة إكسبو دبي، وانتهى باتفاق الإمارات التاريخي، الذي تم الاتفاق فيه على أنَّ ثمّة حاجة ملحة لإزالة الكربون من الشحن الدولي.

ويؤدي الوقود الحيوي دوراً مهماً في تخفيف انبعاثات الكربون والانبعاثات الدفئية الناجمة عن القطاع البحري.

وتعتزم ((فيتول)) التوسّع في إمدادات الوقود الحيوي بآسيا، وعبر أفرعها ستتمكن من تقديم مجموعة من مزيج الوقود الحيوي.

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