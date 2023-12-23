«تريد آريبيا»: قطاع الطيران في دبي يعزّز التوسع الاقتصادي

قال دانييل ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الإمارات دبي الوطني، إن قطاع الطيران يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي، متوقعاً أن يظل قطاعاً مهماً في العقود المقبلة.

وأشار حسبما نقل عنه موقع ((تريد آريبيا)) المتخصص في صناعة السفر، إلى أن من المتوقع أن يستمر قطاع الطيران والشحن الجوي في دبي في تعزيز التوسع الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.

عالمياً، بحسب الموقع فيتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي نمواً سنوياً بنسبة 3.4% خلال الفترة من 2024 حتى 2040، وهو ما من شأنه مضاعفة مستويات المسافرين الحالية؛ والذي سيدعمه عودة الركاب الصينيين إلى السفر الدولي بطريقة أكثر جدوى مما سيدعم النمو.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي؛ فإن السفر الجوي العالمي في الفترة من 1974 حتى 2019، أي أعوام ما قبل جائحة كورونا، حقق نمواً سنوياً للركاب بنسبة 5.4% على أساس سنوي على مدار 46 عاماً.

طيران الإمارات

واستعرض الموقع تاريخ طيران الإمارات؛ والذي بدأ مع عام 1985؛ لاسيما مع بدء أولى خدمات الناقل الجوي الرائد عالمياً بين دبي وكراتشي ومومباي؛ لكن لم تستلم المجموعة أول طائرة مملوكة لها إلا بعد مرور عامين، وحينئذ توسعت المجموعة، وأصبحت تسير رحلات إلى 14 وجهة مختلفة بحلول 1989.

ويشير الموقع إلى أنه بعد مرور 10 سنوات، كانت طيران الإمارات تنقل 4.7 ملايين مسافر على أسطولها المكون من 32 طائرة، وكانت أول شركة طيران في العالم تطلب طائرة جامبو الجديدة من طراز إيرباص A380 ذات الطابقين، مما يؤكد طموحها في أن تكون مفتاحاً رئيسياً كشركة طيران عالمية.

واستشهد الموقع بعالمية المجموعة استناداً إلى معرض دبي للطيران الذي انعقد خلال نوفمبر من العام الجاري، حيث قدمت طلبية بقيمة 50 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ جديدة.

وأعلنت طيران الإمارات في وقت سابق نقل أكثر من 4 ملايين مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بنمو سنوي قدره 30%، وطلبت الشركة 30 طائرة جديدة من طراز بوينج 787 في معرض دبي للطيران.

المطارات

وقال الموقع إن طيران الإمارات تتخذ مطار دبي الدولي كمركز لها، مما ساعد على نموها، المدفوع ليس فقط من قبل الشركات الوطنية، ولكن أيضاً جميع شركات الطيران الكبرى الأخرى التي تعمل داخل المطار، مثل الخطوط الجوية البريطانية.

وأوضح الموقع أن مطار دبي الدولي يعد أكبر منشأة في العالم لحركة المرور الدولية، وسط توقعات بنقل 86.8 مليون زائر خلال 2023، واصفاً إياه بـ((الإنجاز الرائع خاصة مع عدم تعافي حركة السفر الصينية الدولية بشكل كامل بعد)).

وقال الموقع: ((قريباً وخلال 7 سنوات سيشهد المطار توسعات بقيمة 1.6 مليار دولار، لتحويله إلى مطار ذكي، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية له والتي تبلغ نحو 120 مليون مسافر سنوياً على مدار العقد المقبل)).

الناتج المحلي

بحسب ((تريد آربيا))؛ فإنه لا تتوفر المساهمات الفردية لقطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي؛ لكن النقل والتخزين، كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دبي في الأرباع الأخيرة.

فقطاع النقل والتخزين الذي يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، توسع بنسبة 10.5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، وهو ما يمثل مساهمته بنحو 42.8% من إجمالي النمو.

ومع استقبال دبي نحو 13.9 مليون زائر لليلة واحدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، فإن النمو المستمر في قطاع السياحة يدعم أيضاً قطاع الطيران في دبي، والهدف الأساسي هو الوصول إلى 40 مليون زائر بحلول 2040، ومن المتوقع أن تأتي الغالبية العظمى من هؤلاء السياح عبر السفر الجوي.

وختم الموقع تقريره بالقول إن حركة قطاع الطيران في دبي ستستمر في النمو، طالما أن مطارات دبي وطيران الإمارات تركزان على الربط مع أكبر الوجهات، وأكثرها ازدحاماً في العالم.

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