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طفرة سفر عبر مطار دبي بدعم موسم العطلات

12/23/2023 7:24:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصلت حالة النشاط في مطار دبي الدولي خلال الساعات الماضية بدعم موسم الأعياد والعطلات وسط توقعات بتواصل انتعاش حركة السفر إلى مطلع العام المقبل.

وبحسب البيانات سجل الموسم الحالي ذروة سفر أول من أمس باعتباره أكثر الأيام ازدحاماً خلال الفترة الحالية واستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر.

ودعم قيام مئات الآلاف من المسافرين بالسفر لقضاء العطلات مع عائلاتهم وأصدقائهم، أو استكشاف وجهات جديدة ومثيرة نشاط حركة السفر عبر مطار دبي، حيث من المتوقع أن يتعامل مع نحو 4.4 ملايين مسافر، بين 15 حتى 31 الجاري وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي.

وأكدت مطارات دبي جاهزية مطار دبي الدولي، للتعامل مع الطفرة الحالية فيي حركة السفر، حيث يتواصل العمل لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، لافتة إلى أنه من المتوقع وفي ظل تزايد جاذبية دبي السياحية تواصل نمو أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين من العام .

حيث تشير تقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر على متن الرحلات المباشرة من 22 وحتى 24 ديسمبر، ومن 29 وحتى 31 ديسمبر. وبحسب أحدث بيانات ((دبي للاقتصاد والسياحة))، تجاوز نمو قطاع السياحة في 2023 المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية في مجالي السفر والضيافة، حيث حققت دبي رقماً قياسياً عند 13.90 مليون زائر دولي بين يناير وأكتوبر الماضيين.

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