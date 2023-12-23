ماذا قال أرتيتا بعد تعادل أرسنال مع ليفربول في أنفيلد؟



قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن التعادل 1-1 مع ليفربول السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان أحد أقوى المباريات منذ عقود ليطول انتظار الفريق اللندني للفوز في الدوري على ملعب أنفيلد.

ومنح هدف جابرييل المبكر من ضربة رأس الأمل لأرسنال في تحقيق فوزه الأول على ملعب ليفربول في الدوري منذ 2012 لكن محمد صلاح سجل هدف التعادل بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وأنهى فريق أرتيتا المباراة بقوة لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز، لكنه يتوجه لعيد الميلاد في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا.

وتوقع الإسباني أن تكون المواجهة قوية، ولم تَخيب آماله إذ جاءت مليئة بالحماس والنشاط.

وقال أرتيتا "إنها مباراة كرة قدم لا تصدق، واحدة من أقوى المباريات التي شهدتها منذ 20 عاما في هذه المسابقة.

"في العديد من اللحظات كنا في القمة، وفي آخر 20 دقيقة أردنا الفوز أكثر، لكن التعادل عادل.

وأضاف "رؤية لاعبينا يتحلون بالشجاعة والقناعة لتقديم أداء مثلما فعلنا هنا، أعتقد أن لاعبينا يستحقون إشادة كبيرة جدا".

وأغدق يورجن كلوب مدرب ليفربول بالمديح على أرسنال بينما قال أرتيتا إن ليفربول تسبب في الفوضى.

وقال أرتيتا "كنا مصممين على الهجوم وإحداث مشاكل لهم. إنه فريق يسبب الفوضى، يلعبون بشكل عمودي ومباشر للغاية. إنه الفريق الأفضل في العالم في فعل ذلك.

"لقد كانت مباراة كرة قدم لا تصدق بين فريقين رفعا مستوى الأداء إلى مرحلة أخرى".

وسيقضي أرسنال عيد الميلاد في الصدارة للموسم الثاني على التوالي، رغم أنه قد يفقد المركز الأول قبل أن يخوض مباراته القادمة يوم الخميس.

ويلعب ليفربول وأستون فيلا اللذان يتأخران بنقطة واحدة يوم الثلاثاء القادم.

وأكمل أرتيتا "أنا سعيد لوجودنا في هذا المركز، غدا سنتناول عشاء جميلا مع عائلاتنا ثم نعود إلى العمل".

ورغم فوز أرسنال خمس مرات في آخر سبع مباريات في الدوري، قال أرتيتا إن الفريق لا يزال بحاجة إلى التحسن إذا أراد البقاء في الصدارة وسط صراع محتدم على اللقب.

وقال المدرب "نعم بالطبع هناك أشياء معينة يجب علينا تحسينها، خاصة فيما يتعلق بحسم المباريات".

وأضاف "في بعض الأحيان كانت النتائج متقاربة للغاية. لكننا أظهرنا أداء جيدا مع غياب خمسة لاعبين أساسيين وهذا شيء يتعين علينا الحفاظ عليه".

وخلال المباراة تعرض الظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس لما يُعتقد أنه كسر في الترقوة، وبدا كلوب مستاء أيضا بسبب عدم منح فريقه ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة على مارتن أوديجارد.

وقال كلوب "أنا متأكد من أن شخصا ما سيأتي ليشرح لي لماذا لم تُحتسب لمسة يد، لكني لا أعرف كيف؟

"لا أقول إن الحكم يمكنه رؤية اللقطة لأنني لا أعرف أين كان في تلك اللحظة، لكن كيف يمكن لرجل في مكتب أن يرى ذلك ولا يتوصل إلى استنتاج مفاده أن الأمر ربما يستحق نظرة أخرى من الحكم".





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