الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو إطلاق أحد الأشخاص النار لترهيب سيدات داخل منزلهن

كشفت الداخلية المصرية ملابسات مقطع

فيديو

يظهر فيه أحد

الأشخاص وهو يطلق النار نحو سيدات لترهيبهن، وذلك بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

بشكل كبير.

وقالت وزارة الداخلية المصرية

في حسابها عبر منصة " إكس " إنها تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة ، حيث قم أحدهم

بإطلاق عيار من سلاح آلي

"دون حدوث إصابات" لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل وذلك في محافظة قنا بصعيد مصر.

وأوضحت أنه باستدعاء صاحبة المنزل مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، قررت بتضررها من عاملين "لأحدهما معلومات جنائية" لاقتحامها منزلها وإطلاق أحدهما لعيار ناري حال طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح ناري، بندقية آلية، وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنها استعانت به للتواجد بالمنزل نظير مبلغ مالي لوجود خلافات مالية بينها وبين أحد أقاربها خشية استيلاء الأخير على منزلها لعدم تواجدها به.

وحال مطالبتها له بإخلاء المنزل رفض، وأطلق عيارا ناريا من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم عرض كافة الأطراف على النيابة العامة.

وبعد انتشار الفيديو طالب العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي

بسرعة ضبط الأشخاص الذين حاولوا إرهاب السيدات وإنزال أقسى العقوبة بهم ، خاصة بعد تهديدهن بإطلاق عيار ناري داخل منزلهن الذي حاولوا الاستيلاء عليه.