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زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب تايوان

12/23/2023 7:24:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة تايوان.

وأضاف أن مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات.

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