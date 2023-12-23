وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة المصري خلال احتفاله بالفوز على غزل المحلة

توفى ياسر حسن مدير الإداري بنادي

الترسانة المصري بسكتة قلبية عقب فرحته بفوز الفريق على غزل المحلة في كأس مصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية

بوفاة ياسر حسن، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب فوز فريقه على نظيره غزل المحلة، في الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر.

وذكر

موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادر أن حسن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في حافلة الفريق خلال احتفاله بالفوز.

وبين المصدر أنه تم نقل المدير الإداري لإحدى المستشفيات في المحلة، والتي أكدت وفاته ومفارقته الحياة.

وحقق الترسانة بقيادة حسين شكري، الفوز على غزل المحلة بقيادة حسام عبدالعال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.

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