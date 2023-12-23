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عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان التطورات بالمنطقة والأوضاع الإنسانية في غزة

12/23/2023 7:24:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع هاكان فيدان وزير الخارجية في الجمهورية التركية تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة.

وناقش الوزيران أهمية حماية أرواح كافة المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة ، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في دعم الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة.

كما استعرض سموه ومعالي هاكان فيدان القرار 2720 الذي قدمته دولة الإمارات واعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وأهمية البناء عليه من أجل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وفق آلية منسقة ومستدامة وبوتيرة متسارعة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الوضع الراهن في المنطقة يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم مسار الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة والتخفيف من معاناتهم.

وأشار سموه إلى ضرورة تكثيف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة ، مؤكدا على أهمية ضمان حماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي هاكان فيدان خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الإستراتيجية المتطورة بين البلدين وأهميتها في مد جسور التواصل بين شعبيهما وتلبية تطلعاتهما التنموية.


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