بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار.. كانت محادثة طويلة وخاصة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.
وأضاف بايدن للصحفيين في واشنطن "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".
وتابع "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك ردا على أحد الأسئلة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك "أهدافها ومراحلها".
وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين بما في ذلك من يدعمون عملية الإغاثة الإنسانية، وأهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر".
وأضاف البيان "ناقش الزعيمان أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين".
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