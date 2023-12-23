بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار.. كانت محادثة طويلة وخاصة



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.

وأضاف بايدن للصحفيين في واشنطن "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".

وتابع "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك ردا على أحد الأسئلة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك "أهدافها ومراحلها".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد على الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين بما في ذلك من يدعمون عملية الإغاثة الإنسانية، وأهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر".

وأضاف البيان "ناقش الزعيمان أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين".

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