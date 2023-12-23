إسرائيل تقتحم طولكرم وتطوق مخيم نور شمس

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ترافقها جرافتان عسكريتان من محور المدينة الغربي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن القوات جابت منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.
وأضافت أن طائرات الاستطلاع تحلق في سماء المدينة ومخيماتها.
كما طوقت قوة إسرائيلية مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه، بحسب "وفا"، حيث تمركزت آليات إسرائيلية على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر، وقامت الجرافات بتجريف الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، وتدمير البنى التحتية فيه، وتدمير عدد من مركبات المواطنين المتوقفة على جانبي الشارع.
واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، حسبما أوردت "وفا".
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