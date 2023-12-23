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إسرائيل تقتحم طولكرم وتطوق مخيم نور شمس

12/23/2023 7:24:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ترافقها جرافتان عسكريتان من محور المدينة الغربي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن القوات جابت منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن طائرات الاستطلاع تحلق في سماء المدينة ومخيماتها.
كما طوقت قوة إسرائيلية مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه، بحسب "وفا"، حيث تمركزت آليات إسرائيلية على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر، وقامت الجرافات بتجريف الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، وتدمير البنى التحتية فيه، وتدمير عدد من مركبات المواطنين المتوقفة على جانبي الشارع.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، حسبما أوردت "وفا".

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