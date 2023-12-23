التربية تكرّم الطالبات الفائزات في مناهزات اللغة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة التربية والتعليم الحفل الختامي للتصفيات المحلية لمناهزات اللغة العربية لطلبة المدارس في دورتها الخامسة، بالشراكة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، تحت شعار «بالعربية نبدع»، وذلك بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، حيث تم تكريم الطالبات الفائزات والمتأهلات للمرحلة النهائية على مستوى الخليج، والتي ستقام في وقتٍ لاحق بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ولدى حضورها الحفل برفقة عدد من مسؤولي الوزارة، أشادت سهى صالح حمادة المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم بمشاركة 94 طالباً وطالبة من مختلف المدارس الثانوية في مملكة البحرين في المرحلة الأولى من التصفيات، والتي شملت إجراء اختبار تحريري تضمن مهارات الفهم القرائي، والإملاء والترقيم، والقواعد النحوية والأدب والبلاغة والكتابة، تحت إشراف مختصين، حيث تأهلت 10 طالبات للمرحلة الثانية، وبعدها تم اختيار الثلاثة الأوائل لتمثيل المملكة في المنافسات النهائية.
وقد فازت بالمراكز العشر الأولى بالترتيب الطالبات: فاطمة جاسم محمد من مدرسة سترة الثانوية للبنات، بتول سيد علوي مهدي حسين من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، زينب الحوراء علي السعيد من مدرسة سترة الثانوية للبنات، زينب عيسى من مدرسة الشروق الثانوية للبنات، مريم أحمد من مدرسة سترة الثانوية للبنات، مريم محمد عبدالرسول من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، زينب جاسم من مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، أمينة سيد حسن من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، بتول حسن علي من مدرسة سترة الثانوية للبنات، فاطمة محمد عبدالكريم من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات.
هذا وقد استعرضت الطالبات المتأهلات مواهبهن في إلقاء الشعر وإنتاج القصة والتحدث عن اللغة العربية، بالإضافة إلى أوبريت شعري غنائي في حب اللغة العربية قدمته طالبات مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات، وقصيدة شعرية عن جمال اللغة العربية من إلقاء الطالب الموهوب مناف أحمد الشيخ منصور من المعهد الديني الجعفري.
كما تم على هامش الحفل تنظيم معرض بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة 7 مدارس، حيث تضمن إنتاجات الطلبة في مجال اللغة العربية، والتي تم دمجها بالذكاء الاصطناعي.
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