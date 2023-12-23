التربية تكرّم الطالبات الفائزات في مناهزات اللغة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولدى‭ ‬حضورها‭ ‬الحفل‭ ‬برفقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬أشادت‭ ‬سهى‭ ‬صالح‭ ‬حمادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمشاركة‭ ‬94‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬إجراء‭ ‬اختبار‭ ‬تحريري‭ ‬تضمن‭ ‬مهارات‭ ‬الفهم‭ ‬القرائي،‭ ‬والإملاء‭ ‬والترقيم،‭ ‬والقواعد‭ ‬النحوية‭ ‬والأدب‭ ‬والبلاغة‭ ‬والكتابة،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مختصين،‭ ‬حيث‭ ‬تأهلت‭ ‬10‭ ‬طالبات‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبعدها‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأوائل‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭.‬

وقد‭ ‬فازت‭ ‬بالمراكز‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬بالترتيب‭ ‬الطالبات‭: ‬فاطمة‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬بتول‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬مهدي‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬زينب‭ ‬الحوراء‭ ‬علي‭ ‬السعيد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬زينب‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الشروق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مريم‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرسول‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬زينب‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬أمينة‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬بتول‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬الطالبات‭ ‬المتأهلات‭ ‬مواهبهن‭ ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬الشعر‭ ‬وإنتاج‭ ‬القصة‭ ‬والتحدث‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أوبريت‭ ‬شعري‭ ‬غنائي‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬قدمته‭ ‬طالبات‭ ‬مدرسة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬وهب‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬وقصيدة‭ ‬شعرية‭ ‬عن‭ ‬جمال‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬الطالب‭ ‬الموهوب‭ ‬مناف‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الديني‭ ‬الجعفري‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحفل‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬7‭ ‬مدارس،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬إنتاجات‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬دمجها‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

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