Sunday, 24 December 2023 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية تكرّم الطالبات الفائزات في مناهزات اللغة العربية

12/23/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للتصفيات‭ ‬المحلية‭ ‬لمناهزات‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بالعربية‭ ‬نبدع‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمعهد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الطالبات‭ ‬الفائزات‭ ‬والمتأهلات‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬لاحق‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

ولدى‭ ‬حضورها‭ ‬الحفل‭ ‬برفقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬أشادت‭ ‬سهى‭ ‬صالح‭ ‬حمادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمشاركة‭ ‬94‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬إجراء‭ ‬اختبار‭ ‬تحريري‭ ‬تضمن‭ ‬مهارات‭ ‬الفهم‭ ‬القرائي،‭ ‬والإملاء‭ ‬والترقيم،‭ ‬والقواعد‭ ‬النحوية‭ ‬والأدب‭ ‬والبلاغة‭ ‬والكتابة،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مختصين،‭ ‬حيث‭ ‬تأهلت‭ ‬10‭ ‬طالبات‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبعدها‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأوائل‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭.‬

وقد‭ ‬فازت‭ ‬بالمراكز‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭ ‬بالترتيب‭ ‬الطالبات‭: ‬فاطمة‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬بتول‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬مهدي‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬زينب‭ ‬الحوراء‭ ‬علي‭ ‬السعيد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬زينب‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الشروق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مريم‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرسول‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬زينب‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬أمينة‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬بتول‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سترة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬استعرضت‭ ‬الطالبات‭ ‬المتأهلات‭ ‬مواهبهن‭ ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬الشعر‭ ‬وإنتاج‭ ‬القصة‭ ‬والتحدث‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أوبريت‭ ‬شعري‭ ‬غنائي‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬قدمته‭ ‬طالبات‭ ‬مدرسة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬وهب‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬وقصيدة‭ ‬شعرية‭ ‬عن‭ ‬جمال‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬الطالب‭ ‬الموهوب‭ ‬مناف‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الديني‭ ‬الجعفري‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحفل‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬7‭ ‬مدارس،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬إنتاجات‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬دمجها‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN23122023000055011008ID1107651963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث