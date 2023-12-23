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أستاذ بالجامعة الأهلية يشارك في يوم اللغة العربية بالدمام

12/23/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬أستاذ‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬فرحان‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬جمعية‭ ‬ابن‭ ‬المقرب‭ ‬للتنمية‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدمام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مقدما‭ ‬تهانيه‭ ‬للجمعية‭ ‬بافتتاح‭ ‬مقرها‭ ‬الجديد‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالأدب‭ ‬والثقافة‭ ‬عبر‭ ‬استضافة‭ ‬الأدباء‭ ‬والشعراء‭ ‬والنقاد‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬ضاد‭ ‬وهي‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬مقر‭ ‬جمعية‭ ‬ابن‭ ‬المقرب‭ ‬للتنمية‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدمام‭ ‬احتفاءً‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬العالمي،‭ ‬التي‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬أحمد‭ ‬اللويم‭ ‬بالحضور‭ ‬النخبوي‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬وباحثين‭ ‬ومتخصصين‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬والأدب‭ ‬والفنون‭ ‬العربية‭.‬

وأدار‭ ‬اللويم‭ ‬الندوة‭ ‬اللغوية‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬شعار‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ (‬العربية‭ ‬لغة‭ ‬الشعر‭ ‬والفنون‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬ضيفاها‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬فرحان‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬وجاسم‭ ‬المشرّف‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬واللذان‭ ‬أثريا‭ ‬الحضور‭ ‬بكمٍّ‭ ‬وافرٍ‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والنقاط‭ ‬الخاصة‭ ‬بدور‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الشعر‭ ‬والفنون‭. ‬تلت‭ ‬ذلك‭ ‬أمسيةٌ‭ ‬شعرية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الشاعر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الخضير،‭ ‬والشاعر‭ ‬حسين‭ ‬آل‭ ‬عمار،‭ ‬حيث‭ ‬أتحفا‭ ‬الجمهور‭ ‬بنصوص‭ ‬شعريةٍ‭ ‬ماتعةٍ‭ ‬عذبة‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬الفعالية‭ -‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭- ‬جمهورٌ‭ ‬نخبويٌّ‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬وقد‭ ‬أبدوا‭ ‬إعجابهم‭ ‬وتثمينهم‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المميزة‭ ‬والجميلة‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬اللغة‭ ‬والأدب‭.‬

الجديرٌ‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬ابن‭ ‬المقرب‭ ‬للتنمية‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬هي‭ ‬الامتداد‭ ‬الرسمي‭ ‬لملتقى‭ ‬ابن‭ ‬المقرب‭ ‬الأدبي‭ ‬بالدمام،‭ ‬وتشكل‭ ‬أول‭ ‬جمعية‭ ‬للتنمية‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وثاني‭ ‬جمعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

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