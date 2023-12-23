أستاذ بالجامعة الأهلية يشارك في يوم اللغة العربية بالدمام

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد أستاذ اللغة العربية بالجامعة الأهلية الدكتور علي فرحان بالدور الذي تضطلع به جمعية ابن المقرب للتنمية الأدبية والثقافية في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مقدما تهانيه للجمعية بافتتاح مقرها الجديد واعتزازه بالأهداف التي وضعتها في ميادين الاهتمام بالأدب والثقافة عبر استضافة الأدباء والشعراء والنقاد من الخليج العربي أو من الوطن العربي بشكل عام.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعالية ضاد وهي أولى فعاليات مقر جمعية ابن المقرب للتنمية الأدبية والثقافية الجديد في مدينة الدمام احتفاءً باللغة العربية في يومها العالمي، التي رحب فيها الرئيس التنفيذي للجمعية أحمد اللويم بالحضور النخبوي من علماء وباحثين ومتخصصين في اللغة والأدب والفنون العربية.
وأدار اللويم الندوة اللغوية التي تناولت شعار اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام، وهو (العربية لغة الشعر والفنون)، والتي كان ضيفاها الدكتور علي فرحان من الجامعة الأهلية وجاسم المشرّف من أعضاء الجمعية، واللذان أثريا الحضور بكمٍّ وافرٍ من المعلومات والنقاط الخاصة بدور اللغة العربية في الشعر والفنون. تلت ذلك أمسيةٌ شعرية شارك فيها الشاعر الدكتور عبدالله الخضير، والشاعر حسين آل عمار، حيث أتحفا الجمهور بنصوص شعريةٍ ماتعةٍ عذبة.
وقد حضر الفعالية -بالإضافة إلى أعضاء الجمعية- جمهورٌ نخبويٌّ من محبي اللغة العربية، وقد أبدوا إعجابهم وتثمينهم لهذه الخطوة المميزة والجميلة للجمعية في خدمة اللغة والأدب.
الجديرٌ بالذكر أن جمعية ابن المقرب للتنمية الأدبية والثقافية هي الامتداد الرسمي لملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام، وتشكل أول جمعية للتنمية الأدبية والثقافية في المنطقة الشرقية، وثاني جمعية على مستوى المملكة العربية السعودية.
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