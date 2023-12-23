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مـجـلـــس الأمــن الـدولــي يـعـرب عـــــن ((قـلقـه)) إزاء انتشار العـنـف فـي الـســودان

12/23/2023 7:20:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬انتشار‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعلانه‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬هناك‭ ‬تسببت‭ ‬بنزوح‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭. ‬وندد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬‮«‬بقوة‮»‬‭ ‬بالهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬وتمدد‭ ‬العنف‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬تستضيف‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬واللاجئين‭ ‬وطالبي‭ ‬اللجوء‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬إزاء‭ ‬العنف‭ ‬المنتشر‭ ‬وتراجع‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السبعة‭ ‬ملايين‭ ‬نازح‭ ‬داخليا،‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬مليون‭ ‬آخرين‭ ‬فروا‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬تحولت‭ ‬مدينة‭ ‬ود‭ ‬مدني،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬180‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم،‭ ‬إلى‭ ‬ملاذ‭ ‬لآلاف‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭. ‬

لكن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬أيضا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالنازحين‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬فر‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬ود‭ ‬مدني‭ ‬بولاية‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭. ‬

وفيما‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬أغلق‭ ‬أصحاب‭ ‬المتاجر‭ ‬محلاتهم‭ ‬وقاموا‭ ‬بتدعيمها‭ ‬خشية‭ ‬أعمال‭ ‬نهب،‭ ‬فيما‭ ‬اختفت‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬خشية‭ ‬عنف‭ ‬جنسي‭. ‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬الطرفين‭ ‬المحاربين‭ ‬للسماح‭ ‬بـ«وصول‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬وآمن‭ ‬ودون‭ ‬عراقيل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬

وأدان‭ ‬هجوما‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬قافلة‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسودان‮»‬‭. ‬

وأودت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬12190‭ ‬شخصا،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬مواقع‭ ‬الصراعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأحداثها‮»‬‭ (‬أكليد‭). ‬

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