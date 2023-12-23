الأردن وقــــطـــــر يـــبـــحـــثـــــــان ســبـــــــل وقــــــــف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أجرى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‮

‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬أمس،‭ ‬محادثات‭ ‬موسعة‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأكد‭ ‬الصفدي،‮

‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬الدوحة‭ ‬حاليا،‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد،‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬يسببه‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬ودمار،‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬حقيقي‭ ‬لتوسع‭ ‬الصراع‭ ‬وتمدده،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬بترا‭. ‬

وشددا‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قرارا‭ ‬ملزماً‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬ويفرض‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬ومستدام‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وحذرا‮

‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الكارثية‭ ‬لاستمرار‭ ‬حرمان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء،‭ ‬ومن‭ ‬انهيار‭ ‬البنية‭ ‬الصحية‭ ‬التحتية،‭ ‬ما‭ ‬ينذر‭ ‬بكارثة‭ ‬صحية‭ ‬وانتشار‭ ‬واسع‭ ‬للأمراض‭ ‬وسط‭ ‬الغزيين‭ ‬الذين‭ ‬حاصرتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬مزدحمة‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭.‬

وأدان

الصفدي‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد

تهجير‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وشددا‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬داخل‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وخارجها،‭ ‬باعتباره‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭.‬

وشددا‭ ‬خلال‭ ‬لقائهما‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬التنسيق‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مقاربة‭ ‬مستقبلية‭ ‬تفصل‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬ومن‭ ‬منظور‭ ‬أمني‭ ‬بحت‭.‬

وأكد

الصفدي‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬أمن‭ ‬ولا‭ ‬استقرار‭ ‬شاملين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬وتجسيد‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬ووفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬والمرجعيات‭ ‬المعتمدة‭ ‬سبيلاً‭ ‬وحيداً‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭.‬

وحذرا‭ ‬من‭ ‬الأجندات‭ ‬المتطرفة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬عدوانها‭ ‬الذي‭ ‬يدمر‭ ‬غزة‭ ‬منهجياً‭ ‬لمنع‭ ‬عودة‭ ‬أهلها‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم،‭ ‬وإعادة‭ ‬الاحتلال‭ ‬العسكري‭ ‬لأجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬منها،‭ ‬وتريد‭ ‬تفجير‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفتح‭ ‬جبهة‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬لإطالة‭ ‬مدة‭ ‬بقائها‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

وأدان

الصفدي‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد

الإجراءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اللاشرعية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ومقدساتها‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬وفي‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬فاضحاً‭ ‬للحق‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬العبادة،‭ ‬وتحرم‭ ‬أكثرية‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬شعائرهم‭ ‬الدينية‭.‬

وأكدا‮

‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكافية‭ ‬والفورية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬