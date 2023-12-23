حـريـق فـي سفينة قـبـالـة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة.. وإيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط وجبل طارق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي – الوكالات: تعرّضت سفينة تجارية أمس لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان أوضحت إحداهما أن السفينة «مرتبطة بإسرائيل».
وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى الى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده.
من جهتها، أشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها «مرتبطة بإسرائيل» مضيفة أنها «توقفت في السعودية وكانت متوجهة إلى الهند».
وأكدت الوكالتان أن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند.
من جهته، قال مسؤول في البحرية الهندية لوكالة فرانس برس «أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها». وأضاف «أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة».
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وتأتي الضربة أمس بعد سلسلة هجمات شنّها الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وسبق للولايات المتحدة أن اتهمت إيران بمهاجمة سفن تجارية قرب مياهها.
اتهمت الولايات المتحدة الجمعة إيران بالضلوع الوثيق في الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية تعبر البحر الأحمر، مصعّدة من لهجتها حيال إيران في الوقت الذي تدرس فيه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل استخداما محتملا للقوة.
ونشر البيت الأبيض معلومات استخباراتية أمريكية في ظل مواصلة الحوثيين هجماتهم على السفن «نصرة للشعب الفلسطيني».
وقال البيت الأبيض إن طهران زودت الحوثيين بطائرات مسيّرة وصواريخ بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.
وصرّحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان «نعلم أن إيران ضالعة بشدة في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر». وأضافت «ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور».
وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفقا للبنتاجون.
ومع تعطل حركة المرور التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.
وفي استعراض للقوة، دخلت حاملة الطائرات الأمريكية «يو اس اس دوايت دي أيزنهاور» خليج عدن، مع ورود سلسلة من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس توجيه ضربات عسكرية في حال استمرت الهجمات ضد السفن.
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