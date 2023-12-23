حـريـق فـي سفينة قـبـالـة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة.. وإيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط وجبل طارق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تعرّضت‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭ ‬أمس‭ ‬لهجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭ ‬ألحق‭ ‬بها‭ ‬أضرارا‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يسبب‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالتان‭ ‬بحريتان‭ ‬أوضحت‭ ‬إحداهما‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬عمليات‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‭ ‬وتم‭ ‬إخماده‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشارت‭ ‬شركة‭ ‬أمبري‭ ‬للأمن‭ ‬البحري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬ليبيريا‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬توقفت‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وكانت‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬الهند‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬الوكالتان‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬200‭ ‬ميل‭ ‬بحري‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬سواحل‭ ‬الهند‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬الهندية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أرسلت‭ ‬طائرة‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السفينة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتها‭ ‬وسلامة‭ ‬طاقمها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أرسلت‭ ‬كذلك‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬بعد‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭. ‬

وتأتي‭ ‬الضربة‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬شنّها‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وسبق‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬اتهمت‭ ‬إيران‭ ‬بمهاجمة‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬قرب‭ ‬مياهها‭. ‬

اتهمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬إيران‭ ‬بالضلوع‭ ‬الوثيق‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬تعبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬مصعّدة‭ ‬من‭ ‬لهجتها‭ ‬حيال‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تدرس‭ ‬فيه‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬تشمل‭ ‬استخداما‭ ‬محتملا‭ ‬للقوة‭.‬

ونشر‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مواصلة‭ ‬الحوثيين‭ ‬هجماتهم‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬زودت‭ ‬الحوثيين‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬تكتيكية‭. ‬

وصرّحت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬أدريان‭ ‬واتسون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ضالعة‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬للعمليات‭ ‬ضد‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬تحاول‭ ‬ثني‭ ‬الحوثيين‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬المتهور‮»‬‭. ‬

وشن‭ ‬الحوثيون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬استهدفت‭ ‬10‭ ‬سفن‭ ‬تجارية،‭ ‬وفقا‭ ‬للبنتاجون‭.‬

ومع‭ ‬تعطل‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مؤخرا‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬لحماية‭ ‬السفن‭.

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وفي‭ ‬استعراض‭ ‬للقوة،‭ ‬دخلت‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬دوايت‭ ‬دي‭ ‬أيزنهاور‮»‬‭ ‬خليج‭ ‬عدن،‭ ‬مع‭ ‬ورود‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تدرس‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرت‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬السفن‭.‬