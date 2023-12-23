ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 100

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء من جراء القصف الإسرائيلي البشع على قطاع غزة إلى 100 صحفي.
ونشر المكتب الحكومي
في حسابه على تطبيق «واتساب» صورة للصحفي محمد أبو هويدي، وقال إنه استشهد في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.
وكان «الإعلامي الحكومي» قد أعلن، الجمعة، استشهاد الصحفي في قناة الأقصى الفضائية محمد خليفة بقصف على القطاع.
كما قالت قناة الأقصى في حسابها على منصة «تليجرام»: «استشهاد الزميل خليفة برفقة زوجته و3 من أطفاله في قصف صهيوني على منزلهم في (مخيم النصيرات) وسط القطاع».
MENAFN23122023000055011008ID1107651958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.