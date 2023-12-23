ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 100

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬البشع‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬صحفي‭.‬

ونشر‭ ‬المكتب‭ ‬الحكومي‮

‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬‭ ‬صورة‭ ‬للصحفي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬هويدي،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية،‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أعلن،‭ ‬الجمعة،‭ ‬استشهاد‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الأقصى‭ ‬الفضائية‭ ‬محمد‭ ‬خليفة‭ ‬بقصف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬قناة‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تليجرام‮»‬‭: ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الزميل‭ ‬خليفة‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬و3‭ ‬من‭ ‬أطفاله‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صهيوني‭ ‬على‭ ‬منزلهم‭ ‬في‭ (‬مخيم‭ ‬النصيرات‭) ‬وسط‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬