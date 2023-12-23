الأهــلي يواصــل الصــدارة وعـــروض دار كلــيب مســـتمرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









واصل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬صدارته‭ ‬لسداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بـ9‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬إنزاله‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬بمنافسه‭ ‬فريق‭ ‬النصر‮

‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬1923،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬حسين‭ ‬الكعبي‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬عباس‭ (‬2‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليبقى‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬اليتيمة‭.‬

وحقق‭ ‬الأهلي‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬جعله‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬وعرف‭ ‬لاعبوه‭ ‬بالهجوم‭ ‬مرة‭ ‬والصد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬المباراة،‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬النصر‭ ‬بإمكانه‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬سير‭ ‬المباراة‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬أفضل،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬كانوا‭ ‬يخطئون‭ ‬أخطاء‭ ‬سهلة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬لصالح‭ ‬الأهلي‭.‬

وقد‭ ‬منح‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬إليقيتا‭ ‬الفرصة‭ ‬لمعده‭ ‬البديل‭ ‬محمد‭ ‬هرونة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي،‭ ‬وقد‭ ‬ترك‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬الملعب‭ ‬جراء‭ ‬شكواه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬عند‭ ‬النتيجة‭ ‬16-16‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬ليذيق‭ ‬المحرق‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25-23،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ3،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬سامي‭ ‬سويد‭ (‬1‭) ‬ومنير‭ ‬مكي‭ (‬2‭).‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متكافئة‭ ‬لعبت‭ ‬فيها‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬الجماعية‭ ‬لداركليب‭ ‬دورها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬والإرسال‭ ‬المؤثر‭.‬

بينما‭ ‬تأثر‭ ‬أداء‭ ‬المحرق‭ ‬بتذبذب‭ ‬مردود‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بمدربه‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬وسيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬وسيد‭ ‬مجيد‭ ‬كاظم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المحترف‭ ‬توماس‭ ‬غالو‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬مواقيت‭ ‬حرجة‭ ‬وخاصة‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭.‬