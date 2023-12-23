الأهــلي يواصــل الصــدارة وعـــروض دار كلــيب مســـتمرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل فريق الأهلي صدارته لسداسي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة بـ9 نقاط بعد إنزاله الخسارة الثالثة بمنافسه فريق النصر
بثلاثة أشواط نظيفة 25-22، 25-18، 25-1923، في لقاء الجولة الثالثة، الذي قاده الدوليان حسين الكعبي (1) ومحمد عباس (2) الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليبقى النصر على نقطته اليتيمة.
وحقق الأهلي الأهم من المباراة جعله يحافظ على الصدارة، وعرف لاعبوه بالهجوم مرة والصد مرة أخرى التكيف مع وضع المباراة، والوصول بها إلى بر الأمان.
في الوقت الذي كان النصر بإمكانه عطفا على ظروف سير المباراة أن يخرج بنتيجة أفضل، غير أن لاعبيه كانوا يخطئون أخطاء سهلة من شأنها أن أسهمت في عودة فارق النقاط لصالح الأهلي.
وقد منح مدرب الأهلي إليقيتا الفرصة لمعده البديل محمد هرونة في المشاركة بدلا من زميله حسين الحايكي، وقد ترك علي مرهون لاعب النصر الملعب جراء شكواه من الإصابة عند النتيجة 16-16 من الشوط الثاني.
وفي المباراة الثانية واصل فريق دار كليب عروضه القوية ليذيق المحرق خسارته الثانية بثلاثية نظيفة 25-23، 25-23، 25-21، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، وبقي المحرق على نقاطه الـ3، في المباراة التي أدارها الدوليان سامي سويد (1) ومنير مكي (2).
وقدم الفريقان ثلاثة أشواط متكافئة لعبت فيها الفاعلية الهجومية الجماعية لداركليب دورها فضلا عن حوائط الصد والإرسال المؤثر.
بينما تأثر أداء المحرق بتذبذب مردود ضاربي الأطراف ما حدا بمدربه ياسين الميل إلى إشراك الثنائي أحمد عيسى وسيد علي محمد كاظم بدلا من حسين علي وسيد مجيد كاظم، فضلا عن أن المحترف توماس غالو وقع في أخطاء هجومية في مواقيت حرجة وخاصة الشوط الثالث.
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