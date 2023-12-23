يواجه النبيه صالح في الجولة (3)هــل يبتــعد النجــمة عـن ذيــل الترتـــيب؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يستكمل‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ (‬بدون‭ ‬نقاط‭) ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬سداسي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء‭.‬

موقف‭ ‬الفريقين‭:‬

يدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬نزال‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬وقد‭ ‬لعب‭ ‬النجمة‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والمحرق‭ ‬وخسرهما‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬ويقبع‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭.‬

بينما‭ ‬خاض‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬مباراتين‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وخسر‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬ويملك‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وتحتاج‭ ‬عناصر‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬وحده‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تتنفّس‭ ‬الصعداء‭ ‬وتنعش‭ ‬آمالها،‭ ‬أمّا‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭ ‬فهذا‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬ولا‭ ‬مع‭ ‬قيمة‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ولا‭ ‬يرضي‭ ‬طموحات‭ ‬الأنصار‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬إلا‭ ‬الفوز،‭ ‬وكلّ‭ ‬ذلك‭ ‬يمثل‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يأخذوا‭ ‬ذلك‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭.‬

على‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬يسعى‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬انتهجه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬المتابعون‭ ‬العذر‭ ‬للفريق‭ ‬إثر‭ ‬التعثّر‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬إبان‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬المرشّحة‭ ‬للمنافسة‭.‬

ويعرف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬أنّ‭ ‬الرباعي‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬وقائد‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬والنيجيري‭.. ‬أوراق‭ ‬رابحة،‭ ‬والفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تحركات‭ ‬الثنائي‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الأهلي،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬الأخيرين‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يلعب‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬يمثلان‭ ‬ترمومتر‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬يرتفع‭ ‬نسقه‭ ‬بارتفاع‭ ‬مستواهما‭ ‬ويهبط‭ ‬بهبوطهما‭.‬

السيناريو‭ ‬المنتظر

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفريقان‭ ‬بالأسلوب‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬توجيه‭ ‬الإرسال،‭ ‬إذ‭ ‬سيضع‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬اعتباره‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النجمة‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬استقبالهما،‭ ‬لمشاغلتهما‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬إيقاف‭ ‬تدخلات‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز3‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬وحسين‭ ‬الجشي‭.‬

ويعرف‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أنّ‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬يعدّ‭ ‬الورقة‭ ‬الرابحة‭ ‬الأولى،‭ ‬فلا‭ ‬يستبعد‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬مركز1‭ ‬وهو‭ ‬الرواق‭ ‬الذي‭ ‬يتحرّك‭ ‬منه‭ ‬جاكوب‭ ‬فيسبب‭ ‬ذلك‭ ‬ربكة،‭ ‬ويضطر‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬كراته‭ ‬لمركز4‭.‬

ولا‭ ‬يختلف‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إخراج‭ ‬ثنائي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء،‭ ‬عبر‭ ‬توجيه‭ ‬الإرسال‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬الأمامية‭ ‬والخلفية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإرسال‭ ‬القصير‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الأمامية‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يكثف‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬و2‭ ‬في‭ ‬حالتي‭ ‬وجود‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬النجمة‭ ‬محمود‭ ‬حسن،‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق،‭ ‬ولا‭ ‬نستبعد‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ (‬النبيه‭ ‬صالح‭) ‬واستثمار‭ ‬قامته،‭ ‬وتسريع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬علي‭ ‬عبدالواحد‭ (‬النبيه‭ ‬صالح‭).‬

تشكيل النجمة

سيدفع‭ ‬النجمة‭ ‬بتشكيل‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭: ‬محمود‭ ‬حسن‭ (‬عماد‭ ‬سلمان‭) ‬في‭ ‬مركز‭ ‬صناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز3‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬وحسين‭ ‬الجشي،‭ ‬والسويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬لنك‭ ‬لمركز2،‭ ‬والليبرو‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وصادق‭ ‬هرونة‭.‬

تشكيل النبيه صالح

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يعوّل‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬التشكيل‭ ‬المكون‭ ‬من‭: ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإعداد،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬وحسين‭ ‬عاشور،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز3‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬عبد‭ ‬الواحد،‭ ‬والليبرو‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭.‬