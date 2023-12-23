يواجه النبيه صالح في الجولة (3)هــل يبتــعد النجــمة عـن ذيــل الترتـــيب؟

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يستكمل فريقا النجمة (بدون نقاط) والنبيه صالح (3 نقاط) منافسات الجولة الثالثة من سداسي دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة عندما يلتقيان اليوم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع في تمام الساعة 6:30 مساء.
موقف الفريقين:
يدخل الفريقان نزال هذا المساء، وقد لعب النجمة مباراتين أمام دار كليب والمحرق وخسرهما بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وبات رصيده خاليا من النقاط، ويقبع في ذيل الترتيب.
بينما خاض النبيه صالح هو الآخر مباراتين فاز في الأولى على النصر بثلاثية نظيفة، وخسر الثانية أمام الأهلي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ويملك 3 نقاط ويحتل المركز الثالث.
وتحتاج عناصر حمد عيد مدرب النجمة إلى الفوز وحده إذا ما أرادت أن تتنفّس الصعداء وتنعش آمالها، أمّا أن يظل الفريق في مؤخرة الترتيب فهذا لا يتناسب مع تاريخ اللعبة في النادي ولا مع قيمة اللاعبين، ولا يرضي طموحات الأنصار. وبناء على ذلك لا خيار أمام الفريق إلا الفوز، وكلّ ذلك يمثل ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، وينبغي أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.
على الضفة الأخرى يسعى النبيه صالح بقيادة مدربه فؤاد عبدالواحد إلى إعادة فريقه إلى الطريق الذي انتهجه مع بداية الموسم، ويمكن أن يجد المتابعون العذر للفريق إثر التعثّر الذي وقع فيه الفريق إبان الجولة السابقة أمام الأهلي أحد الفرق المرشّحة للمنافسة.
ويعرف الجهاز الفني للفريق أنّ الرباعي سيد هاشم سيد عيسى ومحمد جاسم وقائد الفريق حسين عاشور والنيجيري.. أوراق رابحة، والفرق المنافسة تلعب على إيقاف والحد من تحركات الثنائي سيد هاشم ومحمد جاسم وهذا ما قام به الأهلي، على اعتبار أنّ الأخيرين بعيدا عن الجماعية التي يلعب بها الفريق يمثلان ترمومتر النبيه صالح الذي يرتفع نسقه بارتفاع مستواهما ويهبط بهبوطهما.
السيناريو المنتظر
ينتظر أن يلعب الفريقان بالأسلوب نفسه على مستوى توجيه الإرسال، إذ سيضع النبيه صالح في اعتباره ثنائي مركز4 في صفوف النجمة فاضل عباس وأحمد صادق والضغط على استقبالهما، لمشاغلتهما من جهة، والسعي إلى إيقاف تدخلات ثنائي مركز3 حسن ضاحي وحسين الجشي.
ويعرف النبيه صالح أنّ السويدي جاكوب يعدّ الورقة الرابحة الأولى، فلا يستبعد أن يوجه النبيه صالح إرساله في مركز1 وهو الرواق الذي يتحرّك منه جاكوب فيسبب ذلك ربكة، ويضطر النجمة إلى تغيير مسار كراته لمركز4.
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى النجمة الذي يسعى إلى إخراج ثنائي النبيه صالح سيد هاشم ومحمد جاسم من أجواء اللقاء، عبر توجيه الإرسال على استقبال الأول في المنطقتين الأمامية والخلفية، فضلا عن الإرسال القصير في حالة وجود محمد جاسم في المنطقة الأمامية.
وينتظر أن يكثف النبيه صالح من اللعب في مركز 4 و2 في حالتي وجود صانع ألعاب النجمة محمود حسن، وأحمد صادق، ولا نستبعد أن يلعب النجمة على حسين منصور (النبيه صالح) واستثمار قامته، وتسريع اللعب في حالة وجود علي عبدالواحد (النبيه صالح).
تشكيل النجمة
سيدفع النجمة بتشكيل مكوّن من: محمود حسن (عماد سلمان) في مركز صناعة اللعب، وثنائي مركز4 فاضل عباس وأحمد صادق، وثنائي مركز3 حسن ضاحي وحسين الجشي، والسويدي جاكوب لنك لمركز2، والليبرو يوسف عبدالغفار وصادق هرونة.
تشكيل النبيه صالح
وينتظر أن يعوّل النبيه صالح على التشكيل المكون من: حسين منصور في مركز الإعداد، وثنائي مركز4 سيد هاشم سيد عيسى وحسين عاشور، وثنائي مركز3 محمد جاسم وعلي عبد الواحد، والليبرو محمد أحمد.
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