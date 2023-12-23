نادي المحرق ينظم بطولته السنوية للمدارس الابتدائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، نظم نادي المحرق وبالتعاون مع قسم التربية بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين بطولة كرة القدم الثامنة عشرة لمدارس محافظة المحرق، وذلك على ملاعب النادي.
وشارك في البطولة 12 مدرسة من المدارس الابتدائية للبنين الحكومية والخاصة بمحافظة المحرق.
واستطاع فريق مدرسة الخوازمي الابتدائية تحقيق لقب البطولة وجاء في المركز الثاني فريق مدرسة أبوالعلاء الحضرمي والمركز الثاني فريق مدرسة الحد الابتدائية للبنين.
وحصلت المدرسة الفرنسية على كأس الفريق المثالي، وحصل اللاعب صالح هايل صالح من مدرسة حسان بن ثابت على لقب أفضل لاعب في البطولة وحصل اللاعب علي محمود المطاوعة من مدرسة قلالي على لقب أفضل حارس في البطولة فيما حصل اللاعب خالد عبده من مدرسة أبوالعلاء المعري على لقب هداف البطولة.
وأشرف على البطولة الكابتن إبراهيم عيسى العيسى المدير الإداري والكابتن علي محمد بوزبون مدرب مدرسة كرة القدم بمشاركة عدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفئات السنية بنادي المحرق.
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