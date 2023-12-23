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نادي المحرق ينظم بطولته السنوية للمدارس الابتدائية

12/23/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬نظم‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬التربية‭ ‬بمدرسة‭ ‬حسان‭ ‬بن‭ ‬ثابت‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬لمدارس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬12‭ ‬مدرسة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

واستطاع‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الخوازمي‭ ‬الابتدائية‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬أبوالعلاء‭ ‬الحضرمي‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الحد‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭.‬

وحصلت‭ ‬المدرسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الفريق‭ ‬المثالي،‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬صالح‭ ‬هايل‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬حسان‭ ‬بن‭ ‬ثابت‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬المطاوعة‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬خالد‭ ‬عبده‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬أبوالعلاء‭ ‬المعري‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هداف‭ ‬البطولة‭.‬

وأشرف‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى‭ ‬العيسى‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬والكابتن‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬بوزبون‭ ‬مدرب‭ ‬مدرسة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للفئات‭ ‬السنية‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

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