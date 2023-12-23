((الآسيوي)) يعتمد الاتحاد البحريني في مؤسسة الحلم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد البحريني لكرة القدم كواحد من الاتحادات المعتمدة في مؤسسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحلم قارة آسيا، والمختصة بحماية الطفل في كرة القدم.
وجاء اعتماد الاتحاد البحريني لكرة القدم من بين 43 اتحادًا إقليميًا ووطنيًا، تمكنوا من استيفاء المعايير الخاصة ببرنامج حماية الطفل في كرة القدم، والتي ترتكز على تعيين منسق حماية الأطفال في كرة القدم، ويكون تابعًا لقسم الشؤون الفنية بالاتحاد نفسه، إذ عين الاتحاد البحريني موظف قسم الشؤون الفنية علي حسن؛ ليكون المنسق الخاص بحماية الطفل في الاتحاد البحريني لكرة القدم.
ويهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال هذه الخطوة إلى التعريف وزيادة الوعي بالإجراءات الخاصة لحفظ حماية الأطفال وضمان الاستمتاع في بيئة آمنة لجميع المشاركين في كرة القدم.
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