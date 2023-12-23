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((الآسيوي)) يعتمد الاتحاد البحريني في مؤسسة الحلم

12/23/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لحلم‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬والمختصة‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاء‭ ‬اعتماد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬43‭ ‬اتحادًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬ووطنيًا،‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬منسق‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ويكون‭ ‬تابعًا‭ ‬لقسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬نفسه،‭ ‬إذ‭ ‬عين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬موظف‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬علي‭ ‬حسن؛‭ ‬ليكون‭ ‬المنسق‭ ‬الخاص‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬لحفظ‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬وضمان‭ ‬الاستمتاع‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

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