اتحاد كرة القدم المصغرة ينظم بطولة العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة تنظيم أول بطولة يشرف عليها منذ التدشين وذلك من خلال تنظيم بطولة العيد الوطني لكرة القدم المصغرة التي ستقام يومي 28 و29 ديسمبر الحالي.
وستقام البطولة لفئة تحت 12 سنة في ملاعب النزهة بمنطقة الزلاق، حيث سيتم تنظيم البطولة لمختلف الفرق المشاركة من مختلف مناطق البحرين.
وأكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة أن بطولة العيد الوطني تأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم.
وأوضح أن بطولة العيد الوطني تعتبر باكورة البطولات التي سينظمها الاتحاد خلال الفترة القادمة، مبينا أن الاتحاد حريص على تهيئة الأجواء المثالية لكافة الفرق المشاركة من أجل تحقيق كامل النجاح للبطولة.
وأضاف الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة أن البطولة ستفرز العديد من المواهب الصغيرة التي تحتاج إلى الصقل والاهتمام، مبينا أن الاتحاد شكل اللجان العاملة في البطولة وسيسعى لإخراجها بأفضل صورة تنظيمية وفنية، متمنيا كل التوفيق والنجاح لكل المشاركين.
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