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اتحاد كرة القدم المصغرة ينظم بطولة العيد الوطني

12/23/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬تنظيم‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬التدشين‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬28‭ ‬و29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬النزهة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬لمختلف‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬تأتي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬تعتبر‭ ‬باكورة‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬سينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لكافة‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬للبطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستفرز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الصقل‭ ‬والاهتمام،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬شكل‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وسيسعى‭ ‬لإخراجها‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬تنظيمية‭ ‬وفنية،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لكل‭ ‬المشاركين‭.‬

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