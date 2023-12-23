الرائد يكسب الاتحاد بدوري روشن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كسب فريق الرائد مضيفه الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».
ومع بدء مجريات اللقاء تعرض مدافع الاتحاد مدلله العليان لبطاقة حمراء، ما عجل بتقدم الرائد بالهدف الأول عند الدقيقة «21» برأسية المغربي كريم البركاوي، ليعادل الفريق الاتحادي النتيجة سريعاً عند الدقيقة «24» عن طريق اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو سيلفا.
واستطاع فريق الرائد إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة «71» من زمن الشوط الثاني، في حين تكمن اللاعب محمد الدوسري من تعزيز نتيجة اللقاء لفريق الرائد بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة «89».
وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة «28» نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الرائد عند النقطة الـ16 بالمركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى قاد الثنائي الشاب سالم النجدي وسعد الشرفاء فريقهما الفتح إلى الفوز على التعاون 3-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي التعاون ببريدة.
وسجل النجدي الهدف الأول للفتح في الدقيقة (30) قبل أن يضيف زميله الشرفاء الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (35 و45+2) فيما سجل التعاون هدفه الوحيد بواسطة البرازيلي جواو بيدرو (90+4).
ورفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بينما بقي التعاون ثالثاً برصيد 34 نقطة.
ولم تخذل العناصر الشابة المدرب الكرواتي بيليتش، الذي استعان بالثلاثي سالم النجدي وسعد الشرفاء وعلي المسعود لتعويض الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق بداعي الإصابة.
وقدم الفتح شوطاً مثالياً، ونجح من ركلة حرة في التسجيل عندما لعب مختار علي كرة عرضية انبرى لها سالم النجدي ولعبها قوية على يسار الحارس البرازيلي مايلسون (30)، وبعد أربع دقائق عزز الفتح تقدمه بهدف ثان عندما كسر سعد الشرفاء مصيدة التسلل وواجه المرمى ولعب الكرة على يمين مايلسون (35)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع عمق الفتح الفارق عندما استثمر سعد الشرفاء هفوة من الحارس وخطف الكرة ولعبها في المرمى الخالي.
وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع الذي نجح خلاله التعاون في تقليص الفارق عندما استغل البرازيلي جواو بيدرو دربكة داخل منطقة الجزاء ولعب الكرة داخل المرمى.
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