الرائد يكسب الاتحاد بدوري روشن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كسب‭ ‬فريق‭ ‬الرائد‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الـ18‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬روشن‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬تعرض‭ ‬مدافع‭ ‬الاتحاد‭ ‬مدلله‭ ‬العليان‭ ‬لبطاقة‭ ‬حمراء،‭ ‬ما‭ ‬عجل‭ ‬بتقدم‭ ‬الرائد‭ ‬بالهدف‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬21‮»‬‭ ‬برأسية‭ ‬المغربي‭ ‬كريم‭ ‬البركاوي،‭ ‬ليعادل‭ ‬الفريق‭ ‬الاتحادي‭ ‬النتيجة‭ ‬سريعاً‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬24‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬روماريو‭ ‬ريكاردو‭ ‬سيلفا‭.‬

واستطاع‭ ‬فريق‭ ‬الرائد‭ ‬إحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬كريم‭ ‬البركاوي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬71‮»‬‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تكمن‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬نتيجة‭ ‬اللقاء‭ ‬لفريق‭ ‬الرائد‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬89‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬عند‭ ‬النقطة‭ ‬‮«‬28‮»‬‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المسابقة،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬عند‭ ‬النقطة‭ ‬الـ16‭ ‬بالمركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬قاد‭ ‬الثنائي‭ ‬الشاب‭ ‬سالم‭ ‬النجدي‭ ‬وسعد‭ ‬الشرفاء‭ ‬فريقهما‭ ‬الفتح‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬التعاون‭ ‬ببريدة‭.‬

وسجل‭ ‬النجدي‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للفتح‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬30‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬الشرفاء‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ (‬35‭ ‬و45‭+‬2‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬التعاون‭ ‬هدفه‭ ‬الوحيد‭ ‬بواسطة‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ (‬90+4‭).‬

ورفع‭ ‬الفتح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬التعاون‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ ‬34‭ ‬نقطة‭. ‬

ولم‭ ‬تخذل‭ ‬العناصر‭ ‬الشابة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬بيليتش،‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بالثلاثي‭ ‬سالم‭ ‬النجدي‭ ‬وسعد‭ ‬الشرفاء‭ ‬وعلي‭ ‬المسعود‭ ‬لتعويض‭ ‬الغيابات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الفريق‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭. ‬

وقدم‭ ‬الفتح‭ ‬شوطاً‭ ‬مثالياً،‭ ‬ونجح‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬مختار‭ ‬علي‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬سالم‭ ‬النجدي‭ ‬ولعبها‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬مايلسون‭ (‬30‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬عزز‭ ‬الفتح‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬سعد‭ ‬الشرفاء‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل‭ ‬وواجه‭ ‬المرمى‭ ‬ولعب‭ ‬الكرة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬مايلسون‭ (‬35‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬عمق‭ ‬الفتح‭ ‬الفارق‭ ‬عندما‭ ‬استثمر‭ ‬سعد‭ ‬الشرفاء‭ ‬هفوة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬وخطف‭ ‬الكرة‭ ‬ولعبها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭. ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬استمرت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬خلاله‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬دربكة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬ولعب‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬