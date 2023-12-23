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أرسنال في الصدارة وخسارة ثامنة ليونايتد

12/23/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بقيت‭ ‬الامور‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬بتعادل‭ ‬أرسنال‭ ‬ومضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وبقي‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬لـ‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لمصلحة‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستعيدها‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬الثاني‭ ‬وفيلا‭ ‬الثالث‭.‬

وبعد‭ ‬ان‭ ‬افتتح‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬التسجيل‭ ‬لأرسنال‭ ‬مبكرا‭ (‬4‭)‬،‭ ‬عادل‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬النتيجة‭ ‬لليفربول‭
(‬29‭).‬

وحقّق‭ ‬‮«‬غانرز‮»‬‭ ‬بداية‭ ‬هي‭ ‬أشبه‭ ‬بحلم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬منحه‭ ‬غابريال‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬نفذها‭ ‬الدنماركي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭.‬

دخل‭ ‬ليفربول‭ ‬المباراة‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬زياراتٍ‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬شباكه‭ ‬34‭ ‬هدفاً‭ ‬خلالها‭.‬

وضغط‭ ‬ليفربول‭ ‬لتلافي‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬متأخرًا‭ ‬وبلغت‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬رقما‭ ‬لافتا‭ ‬بلغ‭ ‬71‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬صناعة‭ ‬فرص‭ ‬صريحة‭.‬

واعتقدت‭ ‬جماهير‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فريقها‭ ‬استحصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬توجه‭ ‬الحكم‭ ‬نحو‭ ‬شاشة‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬بجانب‭ ‬الملعب‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬أوديغارد،‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬أمر‭ ‬بإكمال‭ ‬المباراة‭
(‬18‭).‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬تمركز‭ ‬أرسنال‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬دفاعيًا‭ ‬واحتواء‭ ‬الثلاثي‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬صلاح،‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬والهولندي‭ ‬كودي‭ ‬خاكبو،‭ ‬نجح‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬المشهد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭
(‬28‭).‬

الفضل‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬تمريرة‭ ‬طويلة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬ترنت‭ ‬ألكسندر‭-‬أرنولد،‭ ‬فاستقبلها‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يراوغ‭ ‬الاوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬زينتشينكو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬ثم‭ ‬سدّد‭ ‬بيسراه‭ ‬مانحا‭ ‬ليفربول‭ ‬التعادل‭.‬

رفع‭ ‬صلاح‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ضد‭ ‬أرسنال‭.‬

ودخل‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬الاسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬الى‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين‭ ‬متحسرا‭ ‬على‭ ‬اضاعة‭ ‬فرصتين‭ ‬عبر‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬والبرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬قبل‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭.‬

وتابع‭ ‬ليفربول‭ ‬ضغطه‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وكاد‭ ‬جو‭ ‬غوميز‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المصاب‭ ‬اليوناني‭ ‬كوستاس‭ ‬تسيميكاس،‭ ‬ان‭ ‬يسجّل‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬مقوّسة‭ ‬لكنها‭ ‬مرّت‭ ‬بجانب‭ ‬المرمى‭
(‬51‭).‬

وسعيا‭ ‬لتنشيط‭ ‬خط‭ ‬الهجوم،‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬الالماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬بالثنائي‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬وهارفي‭ ‬إليوت‭ ‬مكان‭ ‬دياس‭ ‬وخاكبو‭. ‬وكاد‭ ‬إليوت‭ ‬ان‭ ‬يسجّل‭ ‬لكنه‭ ‬اصاب‭ ‬القائم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬دخوله‭
(‬71‭).‬

ومرة‭ ‬جديدة،‭ ‬حرمت‭ ‬العارضة‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬التقدم،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬لالكسندر‭-‬أرنولد‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬صلاح‭
(‬73‭).‬

‭ ‬توتنهام‭ ‬رابعًا

صعد‭ ‬توتنهام‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬2‭-‬1‭.‬

ويدين‭ ‬توتنهام‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريتشارليسون‭ (‬8‭) ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ (‬18‭) ‬اللذين‭ ‬سجلا‭ ‬الهدفين،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقلّص‭ ‬البرتغالي‭ ‬أندريه‭ ‬غوميش‭ ‬النتيجة‭
(‬82‭). ‬

ورفع‭ ‬توتنهام‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬ليتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬آخر‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬34‭) ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للاندية‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬4‭-‬0‭. ‬وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليًا‭ ‬لتوتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬ايفرتون‭ ‬خسارته‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬


‭ ‬خسارة‭ ‬ثامنة‭ ‬ليونايتد‭ ‬

وعمّق‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬جراح‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ملحقاً‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬ثامنة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وصعد‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ (‬30‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجع‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬الثامن‭
(‬28‭).‬

وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬يفشل‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬التسجيل،‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬1992‭. ‬ودعا‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬‮«‬التعاضد‮»‬‭ ‬والتحلي‭ ‬بالهدوء‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الجديدة‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬‮«‬في‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬فزنا‭ ‬بكأس،‭ ‬لعبنا‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إنكلترا،‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بالدوري‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬اللمحات‭ ‬لكننا‭ ‬كنا‭ ‬نتفوّق‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬الاداء،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬نحن‭ ‬نؤدي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المطلوب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬لذلك،‭ ‬لدينا‭ ‬إصابات‭ ‬عدّة،‭ ‬لذا‭ ‬سيكون‭ ‬الفريق‭ ‬أفضل‭ ‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬المصابون‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬هادئين،‭ ‬التعاضد،‭ ‬أن‭ ‬نلتزم‭ ‬بالخطة،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نقوم‭ ‬بذلك‭ ‬معًا‮»‬‭.‬

وخسر‭ ‬يونايتد‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1930‭-‬1931‭ ‬عندما‭ ‬حلّ‭ ‬أخيراً‭.‬

ويُعاني‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه،‭ ‬مثل‭ ‬البرازيلي‭ ‬كازيميرو،‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬دالو،‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مايسون‭ ‬ماونت،‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنتوني‭ ‬مارسيال‭ ‬والدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬إريكسن‭.‬

ورفع‭ ‬بوين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬هدفاً‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬عن‭ ‬وصيف‭ ‬الترتيب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول،‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬خلف‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وسقط‭ ‬نيوكاسل‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مضيفه‭ ‬لوتون‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬أندروس‭ ‬تاونسند‭
(‬25‭).‬

وحرمت‭ ‬الخسارة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وأبقته‭ ‬سابعا‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬الفوز‭ ‬مهما‭ ‬للوتون‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

كذلك،‭ ‬فاز‭ ‬بيرنلي‭ ‬على‭ ‬فولهام‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تاريخي‭ ‬باتت‭ ‬فيه‭ ‬ريبيكا‭ ‬وولش‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تقود‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

وبات‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬بيرنلي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬19‭ ‬قبل‭ ‬الاخير،‭ ‬اما‭ ‬فولهام‭ ‬فتجمّد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

كما‭ ‬قاد‭ ‬دومينيك‭ ‬سولانكي‭ ‬فريقه‭ ‬بورنموث‭ ‬لانتزاع‭ ‬فوز‭ ‬قاتل‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬3‭-‬2‭.‬

وأحرز‭ ‬سولاني‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ (‬51،‭ ‬58‭ ‬و90‭+‬5‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬لنوتنغهام‭ ‬السويدي‭ ‬أنتوني‭ ‬إيلانغا‭ (‬47‭) ‬والنيوزيلندي‭ ‬كريس‭ ‬وود‭
(‬74‭).‬

وأكمل‭ ‬نوتنغهام‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬23‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬العاجي‭ ‬ويلي‭ ‬بولي‭.‬

وتقدم‭ ‬بورنموث‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬12‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬17‭ ‬بـ‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

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