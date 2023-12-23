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7 إسطبلات تتقاسم الانتصارات في السباق الـ12 للخيل((ملولشان)) يخطف كأس الصخير.. و((وهاج)) يتوهج بكأس العلوي

12/23/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬سيد‭ ‬شرف‭ ‬العلوي‭ ‬وكأس‭ ‬إسطبل‭ ‬الصخير،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وجمهور‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬اللذين‭ ‬أقيما‭ ‬على‭ ‬كأسي‭ ‬السباق‭ ‬وشهدا‭ ‬أقوى‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬الأمس‭ ‬وحسما‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬فيما‭ ‬تقاسمت‭ ‬جياد‭ ‬7‭ ‬اسطبلات‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬إسطبل‭ ‬الصخير‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬ملولشان‭ ‬1865‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬الثلاثية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬وبفارق‭ ‬نصف‭ ‬رأس‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬مصنان‭ ‬1811‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬الخالدية‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬بفارق‭ ‬رقبة‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬مصنان‭ ‬ M 908‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬للجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬واستطاعت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬واقعه‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬وبقيادة‭ ‬أنس‭ ‬السيابي‭ ‬تسجيل‭ ‬انتصارها‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬تألقت‭ ‬الفرس‭ ‬وظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬فرضت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تفوقها‭ ‬وحققت‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أطوال‭ ‬عن‭ ‬منافستها‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬ستايليش‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭. ‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬سيد‭ ‬شرف‭ ‬العلوي‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬والمخصص‭ ‬للفرسان‭ ‬المتمرنين‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬وهاج‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬زهراء‭ ‬حسن‭ ‬الجبوري‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬يوسف‭ ‬البوعينين‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬محمد‭ ‬جميل‭ ‬من‭ ‬التوهج‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬خطفه‭ ‬بعد‭ ‬اندفاعه‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليخطف‭ ‬الصدارة‭ ‬عند‭ ‬النهاية‭ ‬وبفارق‭ ‬طول‭ ‬عن‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬أستارا‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬أحمد‭ ‬مكي‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬بفارق‭ ‬نصف‭ ‬رأس‭ ‬عن‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بوي‭ ‬ويندر‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬الصاعد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬واستطاعت‭ ‬الفرس‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬إند‭ ‬سبنسبل‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬وبقيادة‭ ‬مارتن‭ ‬سيدل‭ ‬تسجيل‭ ‬بداية‭ ‬موفقة‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ ‬رغم‭ ‬المحاولات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬من‭ ‬الجوادين‭ ‬‮«‬بجورن‭ ‬آيرون‭ ‬سايد‮»‬‭ ‬و«آرت‭ ‬هستوريان‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬واللذين‭ ‬حلا‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬بليك‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬وبقيادة‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ ‬بعدما‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المقدمة‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬وأنهى‭ ‬الشوط‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬طولين‭ ‬عن‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬فيغاس‭ ‬جاك‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬طلحه‮»‬‭ ‬وكلاهما‭ ‬لاسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ميوزيك‭ ‬دي‭ ‬لانوي‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬وبقيادة‭ ‬ماثيو‭ ‬بيليتان‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬جباره‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬العفو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬بورتوفينو‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثالثاً‭. ‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬واستطاعت‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬مغيره‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬النايفات‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬انتصاراتها‭ ‬وتسجيل‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬ظهرت‭ ‬بفورمة‭ ‬عالية‭ ‬وبقيادة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬بعد‭ ‬خط‭ ‬المستقيم‭ ‬لتحلق‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬بسرعة‭ ‬وإصرار‭ ‬دون‭ ‬منافس‭ ‬وتحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بتفوق‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭ ‬بلغ‭ ‬7‭ ‬أطوال‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كامبولينا‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬إبراهيم‭ ‬راشد‭ ‬سيندكيت‭ ‬والتي‭ ‬حسمت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬طول‭ ‬عن‭ ‬‮«‬كوين‭ ‬ياسمين‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬رضا‭ ‬منفردي‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬واستطاع‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬الوسمي‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬علي‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تسجيل‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬بعدما‭ ‬أجاد‭ ‬الفارس‭ ‬هيكتور‭ ‬كراوتش‭ ‬قيادة‭ ‬الحصان‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المناسب‭ ‬عبر‭ ‬الانطلاقة‭ ‬نحو‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬ليخطف‭ ‬الصدارة‭ ‬ويتمسك‭ ‬بها‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬وحسم‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬طول‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬وايلد‭ ‬هيرو‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬أتش‭ ‬بي‭ ‬أر‭ ‬ريسنغ‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬أنف‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬نايت‭ ‬أوف‭ ‬هونور‮»‬‭ ‬لاسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬


تتويج‭ ‬الفائزين

وتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬كأس‭ ‬اسطبل‭ ‬الصخير‭ ‬إلى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬العلوي‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬سيد‭ ‬شرف‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬حسن‭ ‬الجبوري‭.‬

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