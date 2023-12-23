7 إسطبلات تتقاسم الانتصارات في السباق الـ12 للخيل((ملولشان)) يخطف كأس الصخير.. و((وهاج)) يتوهج بكأس العلوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق الثاني عشر لهذا الموسم والذي أقيم على كأس المرحوم سيد شرف العلوي وكأس إسطبل الصخير، وبحضور عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
وشهد السباق منافسات قوية وخصوصاً في الشوطين الأول والثالث اللذين أقيما على كأسي السباق وشهدا أقوى منافسات سباق الأمس وحسما عند خط النهاية، فيما تقاسمت جياد 7 اسطبلات الانتصارات في الأشواط الثمانية.
وكان الشوط الأول قد أقيم على كأس إسطبل الصخير لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» لمسافة 1200 متر، وتمكن الحصان المرشح «ملولشان 1865» لاسطبل فيكتوريوس وبإشراف المضمر يوسف طاهر وبقيادة عبدالرحيم جاسم من تسجيل فوزه الثاني هذا الموسم وذلك بعدما حسم المنافسة الثلاثية القوية التي شهدتها الأمتار الأخيرة في الشوط وبفارق نصف رأس عن الحصان الثاني «مصنان 1811» لاسطبل الخالدية الذي حل ثانياً بفارق رقبة عن الحصان الثالث «مصنان M 908» لاسطبل المحمدية.
وأقيم الشوط الثاني للجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم، واستطاعت الفرس «واقعه» لاسطبل العفو وبإشراف المضمر محمد حسن وبقيادة أنس السيابي تسجيل انتصارها الثاني هذا الموسم بعدما تألقت الفرس وظهرت بصورة قوية فرضت من خلالها تفوقها وحققت الفوز بفارق 4 أطوال عن منافستها الفرس «ستايليش» لاسطبل فيكتوريوس.
وأقيم الشوط الثالث أقيم على كأس المرحوم سيد شرف العلوي لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» والمخصص للفرسان المتمرنين لمسافة 1200 متر مستقيم، وتمكن الحصان «وهاج» ملك زهراء حسن الجبوري وبإشراف المضمر يوسف البوعينين وبقيادة الفارس المتمرن محمد جميل من التوهج بفوزه الثاني هذا الموسم والذي خطفه بعد اندفاعه القوي في الأمتار الأخيرة ليخطف الصدارة عند النهاية وبفارق طول عن الجواد «أستارا» ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة وبقيادة الفارس المتمرن أحمد مكي الذي حل ثانياً بفارق نصف رأس عن الجواد «ذا بوي ويندر» لاسطبل إم أند إي ريسنغ وبقيادة الفارس الصاعد حسين محمد.
وأقيم الشوط الرابع لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» لمسافة 1200 متر مستقيم، واستطاعت الفرس الجديدة «إند سبنسبل» لاسطبل العفو وبإشراف المضمر محمد حسن وبقيادة مارتن سيدل تسجيل بداية موفقة بالفوز في مشاركتها الأولى في المضمار البحريني رغم المحاولات التي واجهتها من الجوادين «بجورن آيرون سايد» و«آرت هستوريان» لاسطبل المحمدية واللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.
وأقيم الشوط الخامس لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر، واستطاع الجواد «بليك» ملك عبدالله فوزي ناس وبإشراف المضمر فوزي ناس وبقيادة ستيفن لادجج تحقيق فوزه الأول في المضمار البحريني بعدما فرض سيطرته على المقدمة حتى النهاية وأنهى الشوط لصالحه بفارق طولين عن الجواد «فيغاس جاك» ثم الجواد «طلحه» وكلاهما لاسطبل المحمدية.
وأقيم الشوط السادس لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر، واستطاع الجواد «ميوزيك دي لانوي» لاسطبل فيكتوريوس وبإشراف المضمر الن سميث وبقيادة ماثيو بيليتان استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق فوزه الثاني في مشاركته الرابعة هذا الموسم متفوقاً على منافسيه الجواد «جباره» لاسطبل العفو في المركز الثاني، ثم الجواد «بورتوفينو» ملك عبدالله فوزي ناس الذي حل ثالثاً.
وأقيم الشوط السابع لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 2200 متر، واستطاعت الفرس «مغيره» لاسطبل النايفات وبإشراف المضمر عبدالله كويتي وبقيادة عبدالرحيم جاسم استعادة نغمة انتصاراتها وتسجيل فوزها الأول في مشاركتها الثالثة هذا الموسم بعدما ظهرت بفورمة عالية وبقيادة موفقة من الفارس عبدالرحيم جاسم، حيث انطلقت بعد خط المستقيم لتحلق في المقدمة بسرعة وإصرار دون منافس وتحقق الفوز بتفوق وبفارق كبير بلغ 7 أطوال عن «كامبولينا» ملك إبراهيم راشد سيندكيت والتي حسمت المركز الثاني بفارق طول عن «كوين ياسمين» ملك رضا منفردي.
وأقيم الشوط الثامن والأخير لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2400 متر، واستطاع الجواد «الوسمي» لاسطبل المحمدية وبإشراف المضمر علي عبدالمجيد تسجيل أولى انتصاراته بعدما أجاد الفارس هيكتور كراوتش قيادة الحصان بالتوقيت المناسب عبر الانطلاقة نحو المقدمة في آخر 400 متر ليخطف الصدارة ويتمسك بها رغم المنافسة القوية وحسم الفوز بفارق طول عن الحصان «وايلد هيرو» لاسطبل أتش بي أر ريسنغ والذي حقق المركز الثاني بفارق أنف عن الحصان «نايت أوف هونور» لاسطبل المحمدية.
تتويج الفائزين
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم السيد يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس اسطبل الصخير إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قدم السيد سلمان العلوي كأس المرحوم سيد شرف العلوي إلى المالك الفائز حسن الجبوري.
MENAFN23122023000055011008ID1107651949