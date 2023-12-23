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تنطلق اليوم وتستمر حتى الخميس((طموح)) تقيم ورشة أساسيات الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية

12/23/2023 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقيم‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المجانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وتأتي‭ ‬الورشة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروعها‭ ‬الشامل‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭.‬

وستنطلق‭ ‬الورشة‭ ‬الرياضية‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬ويحاضر‭ ‬فيها‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسن‭ ‬فرج‭ ‬عبدالغفور‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬الحالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬فردًا‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬التامة‭ ‬من‭ ‬الأطروحات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تناولها‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مستفيض،‭ ‬عبر‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬المتعددة‭.‬

محاور‭ ‬الورشة

وستتناول‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأساسيات‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬تهم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وأبرزها‭ (‬محاور‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭): ‬مفهوم‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬مهام‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬أهداف‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬مكانة‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الرياضية‭. (‬محاور‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭): ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬الإنفاق‭ ‬والتمويل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالإدارة‭ ‬المالية،‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الرياضية‭ ‬وتقييمها‭. (‬محاور‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭): ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬وتطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬المالية،‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬المالي،‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭. (‬محاور‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭) ‬التدريبات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭.‬

خبرات‭ ‬كثيرة‭ ‬للمحاضر

ويمتلك‭ ‬المحاضر‭ ‬حسن‭ ‬فرج‭ ‬عبدالغفور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬فهو‭ ‬المشرف‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬لنادي‭ ‬عمان‭ ‬وهو‭ ‬النادي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬بالأندية،‭ ‬وعدم‭ ‬إبداء‭ ‬أية‭ ‬ملاحظات‭ ‬لدوائر‭ ‬التدقيق‭ ‬والرقابة‭ ‬في‭ ‬السلطنة،‭ ‬كما‭ ‬يمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬المالية،‭ ‬وقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭.‬

الورشة‭ ‬الثالثة

وتعد‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬هي‭ ‬الورشة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشتين‭ ‬سابقتين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيق‮»‬،‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬وجميع‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬أقيمت‭ ‬مجاناً‭ ‬بغرض‭ ‬تحقيق‭ ‬الفائدة‭ ‬لجميع‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬في‭ ‬تحصيل‭ ‬المعارف‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة‭ ‬والمتجددة‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬اختصاصه‭ ‬ورغبته‭.‬

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