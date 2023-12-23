تنطلق اليوم وتستمر حتى الخميس((طموح)) تقيم ورشة أساسيات الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقيم شركة طموح للإدارة الرياضية ورشة العمل المجانية تحت عنوان «أساسيات الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية»، والتي تستهدف الأفراد الذين يمثلون العديد من الجهات الرياضية في المملكة. وتأتي الورشة ضمن مشروعها الشامل لتطوير الكوادر الرياضية في الأندية والاتحادات الوطنية.
وستنطلق الورشة الرياضية اليوم الأحد 24 ديسمبر وتستمر مدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس 28 ديسمبر، في قاعة المحاضرات بنادي الرفاع الشرقي، ويحاضر فيها الأستاذ حسن فرج عبدالغفور من جمهورية مصر العربية.
وسيشارك في الورشة الحالية أكثر من 40 فردًا يمثلون مختلف الجهات الرياضية، وذلك للاستفادة التامة من الأطروحات التي سيتم تناولها بشكلٍ مستفيض، عبر حلقات النقاش المتعددة.
محاور الورشة
وستتناول الورشة العديد من المحاور المتعلقة بأساسيات الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية والتي تهم أصحاب الشأن في الأندية والاتحادات على حد سواء، وأبرزها (محاور اليوم الأول): مفهوم الإدارة المالية، مهام الإدارة المالية، أهداف الإدارة المالية، مكانة الإدارة المالية في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الرياضية. (محاور اليوم الثاني): دور الإدارة المالية في التخطيط لتنمية الموارد المالية في المؤسسات الرياضية، الإنفاق والتمويل في المؤسسات الرياضية وعلاقتها بالإدارة المالية، الاستثمار في المشاريع الرياضية وتقييمها. (محاور اليوم الثالث): دور الإدارة المالية في تحقيق الرقابة وتطبيق الحوكمة المالية، دور الإدارة المالية في التنظيم المالي، دور الإدارة المالية في تحليل البيانات المالية، دور الإدارة المالية في تفسير التقارير المالية. (محاور اليوم الرابع) التدريبات العملية في دور الإدارة في المؤسسات الرياضية.
خبرات كثيرة للمحاضر
ويمتلك المحاضر حسن فرج عبدالغفور العديد من الخبرات في مجال العمل المالي والإداري، فهو المشرف الإداري والمالي لنادي عمان وهو النادي الحاصل على المركز الأول في التقييم المالي والإداري بالأندية، وعدم إبداء أية ملاحظات لدوائر التدقيق والرقابة في السلطنة، كما يمتلك سجلا حافلا في مجال الحوكمة المالية، وقد أشرف على العديد من الأندية الرياضية.
الورشة الثالثة
وتعد ورشة «أساسيات الإدارة المالية في المؤسسات الرياضية» هي الورشة الثالثة التي تنظمها شركة طموح للإدارة الرياضية، وذلك بعد تنظيم ورشتين سابقتين تحت عنوان «الإدارة الرياضية بين النظرية والتطبيق»، «أساسيات العقود الرياضية»، وجميع هذه الورش أقيمت مجاناً بغرض تحقيق الفائدة لجميع الراغبين من العاملين في الأندية والاتحادات في تحصيل المعارف والعلوم الحديثة والمتجددة كل حسب اختصاصه ورغبته.
MENAFN23122023000055011008ID1107651948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.