الحد يصطدم بالمنامة في دوري ناصر بن حمدلقاء مرتقب يجمع المحرق والنجمة اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستكمل اليوم (الأحد) منافسات الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تنطلقان في تمام الساعة 7 مساءً، المحرق والنجمة على استاد مدينة خليفة الرياضية، الحد والمنامة على استاد البحرين الوطني.
المحرق والنجمة
لقاء يجمع المحرق الذي يتحسن مستواه بشكل تصاعدي، وفريق النجمة الذي يترنح من خلال الجولات الماضية، حيث يدخل المحرق بقيادة مدربه الوطني محمد الشملان هذه المباراة برصيد (13 نقطة) قادمًا من تعادل أمام الرفاع الشرقي، والنجمة الذي يقوده للمباراة الثانية المدرب أحمد عيسى تلقى الخسارة أمام المنامة بالجولة الماضية ويمتلك (12 نقطة).
المحرق فرط في تحقيق الانتصار أمام الرفاع الشرقي والصعود لوصافة الترتيب حينها، ولكنه حافظ على عدم خسارته وخرج بنقطة واحدة رغم النقص العددي في صفوفه. مباراة اليوم قد تكون فرصة مناسبة للمحرق إذا ما أجاد التعامل معها واستغل وضعية منافسه غير المستقرة، لتحقيق الانتصار واقتحام «معمعة» المراكز الأولى المنافسة.
وفي المقابل النجمة، لم يحقق ما هو منتظر منه في المباراة السابقة، وكان قريبًا من تلقي خسارة كبيرة لولا إضاعة المنافس للفرص من جهة وتصدي حارسه من جهة أخرى. ولابد من الفريق أن يحقق العودة القوية والسريعة حتى لا تزداد وضعيته سوءًا، وخصوصًا أن موقفه في سلم الترتيب يعتبر جيدًا في ظل تقارب النقاط والمراكز.
المحرق سيفتقد لخدمات هدافه فراس شواط للإيقاف إلا أن الفريق لديه عناصر أخرى مثل سفيان مهروق، ناصر محمدوه، وليد القروي، أحمد الشروقي، عبدالله الخلاصي ومن خلفهم الحارس سيد محمد جعفر، كما أن خدمات عبدالوهاب المالود ستكون متاحة بعد انقضاء فترة الإيقاف، وفي المقابل النجمة يعتمد على هدافه الأوحد ريبرتو دا كوستا وبجانبه محمد الرميحي، عيسى موسى، آلان دامينا، عبدالله نمر، معتصم بالله الهادي.
الحد والمنامة
لقاء منتظر بين الحد الطامح بقيادة مدربه محمد عدنان إلى تصحيح المسار وتحقيق الانتصار والمنامة الساعي لمواصلة التألق بمستوياته ونتائج الأخيرة، حيث يمتلك الحد (8 نقاط) وكسب نقطة واحدة أمام البسيتين بالتعادل (2/2) ويحتل المركز قبل الأخير، فيما المنامة له (11 نقطة) بعد فوزه على النجمة (2/3) ويقبع في المركز التاسع.
الحد كما ذكرنا يبحث عن الانتصار الذي يعيد له الحياة ويكسب لاعبيه الثقة بإمكاناتهم نحو بذل وتحقيق المزيد بعدما غاب عنه ذلك في الجولات الماضية، وهذا الأمر سيكون صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا وخصوصًا أنه سيصطدم بمعنويات كبيرة لدى منافسه المنامة الذي بدأ أكثر فعالية من خلال الانتصار الكبير في «أغلى الكؤوس» والدوري.
الحد يعول على إمكاناته المتاحة في هدافه ايمبولي، حمزة بن شكري، نواف عبدالله، علي منير، هشام منصور وعدنان فواز، والمنامة بقيادة الوطني عادل النعيمي يعتمد على عناصره البارزة مثل توباريس، تياغو سيلفا، إبراهيم الختال، أحمد موسى، جونيور، مارلي وعمر دعيج.
MENAFN23122023000055011008ID1107651947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.