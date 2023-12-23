الحد يصطدم بالمنامة في دوري ناصر بن حمدلقاء مرتقب يجمع المحرق والنجمة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستكمل‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬الحد‭ ‬والمنامة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

المحرق‭ ‬والنجمة

لقاء‭ ‬يجمع‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬يتحسن‭ ‬مستواه‭ ‬بشكل‭ ‬تصاعدي،‭ ‬وفريق‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬يترنح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬يدخل‭ ‬المحرق‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬والنجمة‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬للمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬ويمتلك‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬

المحرق‭ ‬فرط‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬والصعود‭ ‬لوصافة‭ ‬الترتيب‭ ‬حينها،‭ ‬ولكنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬خسارته‭ ‬وخرج‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬رغم‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭. ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬للمحرق‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أجاد‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬واستغل‭ ‬وضعية‭ ‬منافسه‭ ‬غير‭ ‬المستقرة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬واقتحام‭ ‬‮«‬معمعة‮»‬‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬المنافسة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬النجمة،‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬منتظر‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة،‭ ‬وكان‭ ‬قريبًا‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لولا‭ ‬إضاعة‭ ‬المنافس‭ ‬للفرص‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتصدي‭ ‬حارسه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬والسريعة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تزداد‭ ‬وضعيته‭ ‬سوءًا،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬موقفه‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬يعتبر‭ ‬جيدًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬النقاط‭ ‬والمراكز‭.‬

المحرق‭ ‬سيفتقد‭ ‬لخدمات‭ ‬هدافه‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬للإيقاف‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لديه‭ ‬عناصر‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬سفيان‭ ‬مهروق،‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه،‭ ‬وليد‭ ‬القروي،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬ومن‭ ‬خلفهم‭ ‬الحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬خدمات‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭ ‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬الإيقاف،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬النجمة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬هدافه‭ ‬الأوحد‭ ‬ريبرتو‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬وبجانبه‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬عيسى‭ ‬موسى،‭ ‬آلان‭ ‬دامينا،‭ ‬عبدالله‭ ‬نمر،‭ ‬معتصم‭ ‬بالله‭ ‬الهادي‭.‬

الحد‭ ‬والمنامة

لقاء‭ ‬منتظر‭ ‬بين‭ ‬الحد‭ ‬الطامح‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬والمنامة‭ ‬الساعي‭ ‬لمواصلة‭ ‬التألق‭ ‬بمستوياته‭ ‬ونتائج‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الحد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬وكسب‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬بالتعادل‭ (‬2/2‭) ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬فيما‭ ‬المنامة‭ ‬له‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬2/3‭) ‬ويقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

الحد‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬يعيد‭ ‬له‭ ‬الحياة‭ ‬ويكسب‭ ‬لاعبيه‭ ‬الثقة‭ ‬بإمكاناتهم‭ ‬نحو‭ ‬بذل‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬صعبًا‭ ‬ولكنه‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلًا‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬سيصطدم‭ ‬بمعنويات‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬منافسه‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬والدوري‭.‬

الحد‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬إمكاناته‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬هدافه‭ ‬ايمبولي،‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬شكري،‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله،‭ ‬علي‭ ‬منير،‭ ‬هشام‭ ‬منصور‭ ‬وعدنان‭ ‬فواز،‭ ‬والمنامة‭ ‬بقيادة‭ ‬الوطني‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عناصره‭ ‬البارزة‭ ‬مثل‭ ‬توباريس،‭ ‬تياغو‭ ‬سيلفا،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬جونيور،‭ ‬مارلي‭ ‬وعمر‭ ‬دعيج‭.‬