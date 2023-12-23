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الدير يجتاز سماهيج بكأس ديار المحرق

12/23/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تمكن‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬نظيره‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬35/34‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الدير‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬وسماهيج‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬صدارته‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬باربار‭ ‬بنتيجة‭ (‬26/28‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬وباربار‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬وصار‭ ‬رصيده‭ (‬9‭ ‬نقاط‭). ‬

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