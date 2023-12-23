الدير يجتاز سماهيج بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تمكن فريق الدير من اجتياز نظيره سماهيج بنتيجة (35/34) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت لحساب الجولة السابعة من كأس ديار المحرق لكرة اليد.
وبذلك حقق الدير انتصاره الرابع ورفع رصيده إلى (14 نقطة)، وسماهيج تلقى الخسارة الخامسة وبات رصيده (8 نقاط).
وفي مباراة أخرى واصل فريق الاتحاد صدارته للمسابقة بعدما حقق انتصاره الخامس وهذه المرة على حساب باربار بنتيجة (26/28)، وبذلك أصبح رصيد الاتحاد (16 نقطة) وباربار تلقى الخسارة الثالثة وصار رصيده (9 نقاط).
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