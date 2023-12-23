Sunday, 24 December 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنامة يجتاز سترة وسماهيج يحقق فوزه الثاني

12/23/2023 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



حقق‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬114‭/‬69‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬42/6‭)‬،‭ (‬28/11‭)‬،‭ (‬23/26‭)‬،‭ (‬21/26‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬نجف‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬حسن‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وسعد‭ ‬عبدالله‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬إبراهيم‭ ‬مراد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬عيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالأمير‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬8‭ ‬نقاط‮

ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬سترة‭ ‬خسارته‭ ‬الثامنة‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬83‭/‬70‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬17/21‭)‬،‭ (‬29/15‭)‬،‭ (‬10/21‭)‬،‭ (‬27/13‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وسلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وباسل‭ ‬عادل‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬أيمن‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬مهدي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وحبيب‭ ‬سامي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وطلال‭ ‬قاهري‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬حميد‭ ‬النجار‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

ورفع‭ ‬سماهيج‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخمس‭ ‬هزائم،‭ ‬فيما‭ ‬تكبد‭ ‬المدينة‭ ‬خسارته‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

MENAFN23122023000055011008ID1107651945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث