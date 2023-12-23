المنامة يجتاز سترة وسماهيج يحقق فوزه الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق المنامة فوزه السابع على التوالي، وجاء على حساب منافسه سترة بنتيجة 114/69 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الفترات: (42/6)، (28/11)، (23/26)، (21/26)، وبرز من المنامة علي جابر 18 نقطة وأحمد نجف 14 نقطة وعلي حسين 13 نقطة وعمران حسن 13 نقطة وسعد عبدالله 13 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من سترة إبراهيم مراد 26 نقطة وعلي عيد 10 نقاط ومهدي عبدالأمير 8 نقاط وعلي جواد 8 نقاط
ورفع المنامة رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة من سبعة انتصارات متتالية دون خسارة، بينما تلقى سترة خسارته الثامنة ورفع رصيده إلى 8 نقاط.
وفي اللقاء الثاني حقق فريق سماهيج فوزه الثاني في دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وذلك بعد تغلبه على منافسه فريق مدينة عيسى بنتيجة 83/70.
وجاءت نتائج الفترات: (17/21)، (29/15)، (10/21)، (27/13)، وتألق من سماهيج أحمد فتيل 19 نقطة وسلمان الكعبي 15 نقطة وباسل عادل 14 نقطة وأحمد أيمن 12 نقطة ومحمد عبدالله 10 نقاط، في حين كان أفضل المسجلين من المدينة جهاد أحمد 19 نقطة وحسين مهدي 15 نقطة وحبيب سامي 11 نقطة وطلال قاهري 10 نقاط وعلي حميد النجار 9 نقاط.
ورفع سماهيج رصيده إلى 9 نقاط من انتصارين وخمس هزائم، فيما تكبد المدينة خسارته السابعة على التوالي ورفع رصيده إلى 7 نقاط.
MENAFN23122023000055011008ID1107651945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.