المنامة يجتاز سترة وسماهيج يحقق فوزه الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









حقق‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬114‭/‬69‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬42/6‭)‬،‭ (‬28/11‭)‬،‭ (‬23/26‭)‬،‭ (‬21/26‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬نجف‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وعمران‭ ‬حسن‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وسعد‭ ‬عبدالله‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬إبراهيم‭ ‬مراد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬عيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالأمير‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬8‭ ‬نقاط‮

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ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬سترة‭ ‬خسارته‭ ‬الثامنة‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬83‭/‬70‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬17/21‭)‬،‭ (‬29/15‭)‬،‭ (‬10/21‭)‬،‭ (‬27/13‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬أحمد‭ ‬فتيل‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وسلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وباسل‭ ‬عادل‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬أيمن‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬مهدي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وحبيب‭ ‬سامي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وطلال‭ ‬قاهري‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬حميد‭ ‬النجار‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

ورفع‭ ‬سماهيج‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخمس‭ ‬هزائم،‭ ‬فيما‭ ‬تكبد‭ ‬المدينة‭ ‬خسارته‭ ‬السابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬