سترة يرفض الخسارة ويتعادل مع الرفاع الشرقي الخالدية يتصدر دوري ناصر بن حمد مؤقتا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتلى فريق الخالدية صدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت بعد فوزه على الحالة بنتيجة (1/3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد مدينة خليفة الرياضية في افتتاح الجولة العاشرة من المنافسات.
وسجلّ أهداف الخالدية دومينك بالدقيقة (30) وسامي فريوي هدفين بالدقيقتين (39 و48) فيما سجل هدف الحالة جوماي بالدقيقة (74)، وبذلك، حقق الخالدية انتصاره الرابع في المسابقة والأول لمدربه علي عاشور ليصبح رصيده (17 نقطة) متساويا مع الأهلي بنفس الرصيد الذي سيلعب يوم غدٍ مع الشباب، فيما الحالة تلقى الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند (12 نقطة).
وفي المباراة الأخرى رفض فريق سترة الخروج خاسرًا أمام الرفاع الشرقي بعدما تعادل معه في الدقائق الأخيرة بنتيجة التعادل (1/1) في المباراة التي أقيمت على استاد نادي المحرق.
وسجل هدف الرفاع الشرقي تياغو بالدقيقة (68) فيما سجل هدف سترة أمير برويز عبر ركلة جزاء بالدقيقة (89)، وبذلك أصبح رصيد الرفاع الشرقي الذي لعب منقوص العدد إثر طرد لاعبه جيرومي بالدقيقة (75) (15 نقطة) وهو التعادل الثاني لمدربه إسماعيل كرامي، فيما صار رصيد سترة (13 نقطة) وهو أول تعادل لمدربه أحمد الدخيل بعد ثلاثة انتصارات متتالية.
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