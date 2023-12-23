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سترة يرفض الخسارة ويتعادل مع الرفاع الشرقي الخالدية يتصدر دوري ناصر بن حمد مؤقتا

12/23/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


اعتلى‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/3‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وسجلّ‭ ‬أهداف‭ ‬الخالدية‭ ‬دومينك‭ ‬بالدقيقة‭ (‬30‭) ‬وسامي‭ ‬فريوي‭ ‬هدفين‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬39‭ ‬و48‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الحالة‭ ‬جوماي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬74‭)‬،‭ ‬وبذلك،‭ ‬حقق‭ ‬الخالدية‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والأول‭ ‬لمدربه‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬17‭ ‬نقطة‭) ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬مع‭ ‬الشباب،‭ ‬فيما‭ ‬الحالة‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬رفض‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬الخروج‭ ‬خاسرًا‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بعدما‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تياغو‭ ‬بالدقيقة‭ (‬68‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬سترة‭ ‬أمير‭ ‬برويز‭ ‬عبر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بالدقيقة‭ (‬89‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬منقوص‭ ‬العدد‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعبه‭ ‬جيرومي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬75‭) (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬وهو‭ ‬التعادل‭ ‬الثاني‭ ‬لمدربه‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي،‭ ‬فيما‭ ‬صار‭ ‬رصيد‭ ‬سترة‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬تعادل‭ ‬لمدربه‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

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