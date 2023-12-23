MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نفى‭ ‬جاك‭ ‬جريليش،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬قيامه‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحترم‭ ‬فريق‭ ‬فلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬اندلعت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التوتر،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬كايل‭ ‬ووكر،‭ ‬قائد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬في‭ ‬جدال‭ ‬حاد‭ ‬مع‭ ‬فيليبي‭ ‬ميلو،‭ ‬مدافع‭ ‬فلومينينسي‭. ‬وألقى‭ ‬ميلو‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬جريليش‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬التوترات،‭ ‬حيث‭ ‬ادعى‭ ‬أن‭ ‬جناح‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬صرخ‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أوليه‮»‬‭. ‬وظهر‭ ‬أن‭ ‬ميلو‭ ‬شعر‭ ‬بأن‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬كان‭ ‬يسخر‭ ‬من‭ ‬فلومينينسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬ونقل‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬للجماهير،‭ ‬يمكن‭ ‬للجماهير‭ ‬أن‭ ‬تصرخ‭ ‬وتقول‭ (‬أوليه‭). ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للرياضي‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬محترم‮»‬‭.‬

وأصر‭ ‬جريليش‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬لم‭ ‬أقل‭ ‬أوليه‭ ‬ولا‭ ‬مرة‮»‬‭. ‬وهدأ‭ ‬الموقف‭ ‬سريعا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬خامس‭ ‬كأس‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فلومينينسي‭ ‬4‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭. ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬جوليان‭ ‬ألفاريز‭ (‬هدفين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬فيل‭ ‬فودين‭ ‬هدفا،‭ ‬ونيو،‭ ‬لاعب‭ ‬فلومينينسي،‭ ‬هدفا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭.‬