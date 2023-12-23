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إمبيد يسجل أكثر من 30 نقطة رغم الإصابة

12/23/2023 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحامل‭ ‬العملاق‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬على‭ ‬إصابة‭ ‬بكاحله‭ ‬فسجّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬للمباراة‭ ‬الـ13‭ ‬توالياً،‭ ‬خلال‭ ‬قيادته‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬121‭-‬111،‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭. ‬وسجّل‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات،‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬إحصائية‭).‬

وحظيَ‭ ‬إمبيد‭ ‬بمساندة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬الموزّع‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬والمهاجم‭ ‬توبياس‭ ‬هاريس،‭ ‬فسجّل‭ ‬الأول‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬والثاني‭ ‬33‭ ‬نقطة،‭ ‬8‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

واكتفى‭ ‬إمبيد‭ ‬بتسجيل‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل،‭ ‬بعد‭ ‬هبوطه‭ ‬بشكل‭ ‬غريب‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الربع،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بالتواء‭ ‬في‭ ‬كاحله‭. ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬وجيز‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬الملابس،‭ ‬أنهى‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬3‭ ‬متابعات،‭ ‬6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وفقد‭ ‬الكرة‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭. ‬أبقى‭ ‬هاريس‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المواجهة،‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬ليتقدم‭ ‬سيكسرز‭ ‬61‭-‬58،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬تقدّم‭ ‬رابتورز‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭. ‬لكن‭ ‬إمبيد‭ ‬تعملق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬متتالية،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬تضمّنت‭ ‬ثلاثية‭ ‬ليتقدّم‭ ‬المضيف‭ ‬90‭-‬77‭.‬

ورغم‭ ‬تعبيره‭ ‬عن‭ ‬الانزعاج‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬عزّز‭ ‬إمبيد‭ ‬سلسلته‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحقيق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬وهي‭ ‬الأطول‭ ‬منذ‭ ‬الأسطورة‭ ‬كريم‭ ‬عبدالجبّار‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬1972‭ ‬بواقع‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭.‬

وعزا‭ ‬إمبيد‭ ‬بدايته‭ ‬البطيئة‭ ‬إلى‭ ‬افتقاد‭ ‬الشراسة‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سدّدت‭ ‬كرتين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ست‭ ‬أو‭ ‬سبع‭ ‬دقائق،‭ ‬لكني‭ ‬تركت‭ ‬الأمور‭ ‬تأخذ‭ ‬مجراها‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬وجدت‭ ‬الفرص‭ ‬السانحة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬ونجحت‭ ‬بالتسديد‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قلّص‭ ‬رابتورز‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬له‭ ‬الكاميروني‭ ‬الآخر‭ ‬باسكال‭ ‬سياكام‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتفض‭ ‬سيكسرز‭ ‬مجدداً‭ ‬ويحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭.‬

قال‭ ‬نيك‭ ‬نورس‭ ‬مدرب‭ ‬سيكسرز‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬رابتورز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وقاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬2019،‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يُفاجأ‭ ‬بالتراخي‭ ‬المبكر‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬متصدّر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سجّل‭ ‬فيها‭ ‬إمبيد‭ ‬51‭ ‬نقطة‭.‬

شرح‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬إمبيد‭ (‬بمفرده‭). ‬الجميع‭ (‬تألق‭).‬

أضاف‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬انطلق‭ ‬جويل‭... ‬بدأ‭ ‬يلكم،‭ ‬يقفز‭... ‬استعاد‭ ‬أخيراً‭ ‬إيقاعه‭ ‬وشرع‭ ‬في‭ ‬التسديد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نورس‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬إمبيد‭ ‬في‭ ‬كاحله،‭ ‬إذ‭ ‬تنتظره‭ ‬مباراة‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ميامي‭ ‬هيت،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكّد‭ ‬أنها‭ ‬ستؤلمه‭ ‬غداً‮»‬‭.‬

ناغتس‭ ‬يعزّز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الغربية‭ ‬

وفي‭ ‬بروكلين،‭ ‬سجّل‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وأضاف‭ ‬الصربي‭ ‬العملاق‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نتس‭ ‬122‭-‬117‭.‬

أضاف‭ ‬أرون‭ ‬غوردون‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬ومايكل‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور‭ ‬15‭ ‬لدنفر‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬والرابع‭ ‬توالياً‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه،‭ ‬معزّزاً‭ ‬مركزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ (‬10-20‭).‬

وحقّق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬وساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬فوزاً‭ ‬مقنعاً‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

سجّل‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬ثماني‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثيات‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬زرع‭ ‬ثلاثين‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬ضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬والفوز‭ ‬عليه‭ ‬129‭-‬118،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الموزّع‭ ‬المخضرم‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬طوال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭.‬

وتألق‭ ‬المهاجم‭ ‬الليتواني‭ ‬دومانتاس‭ ‬سابونيس‭ ‬محققاً‭ ‬الـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬الرابع‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬كينغز‭ ‬على‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬120‭-‬105‭.‬

وفيما‭ ‬سجّل‭ ‬جميع‭ ‬أساسيي‭ ‬كينغز‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬كافية‭ ‬لتجنيب‭ ‬فريقه‭ ‬الخسارة‭.‬

ومُني‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً،‭ ‬متأثراً‭ ‬بإصابة‭ ‬نجميه‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬وكايري‭ ‬إرفينغ‭. ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬96‭-‬122،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬التركي‭ ‬ألبيرين‭ ‬شنغون‭ (‬22‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬الفائز‭.‬

وفي‭ ‬ميامي،‭ ‬سجّل‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬البديل‭ ‬دانكن‭ ‬روبنسون‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ27‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬في‭ ‬طريقهما‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬هيت‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭ ‬122‭-‬113‭.‬

ورغم‭ ‬تسجيل‭ ‬تراي‭ ‬يونغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬للمباراة‭ ‬السادسة‭ ‬توالياً‭ (‬30‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬تمريرة‭) ‬وتقدُّم‭ ‬أتلانتا‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬مطلع‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬قلب‭ ‬هيت‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الـ17‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬مباراة‭.‬


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