إمبيد يسجل أكثر من 30 نقطة رغم الإصابة

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): تحامل العملاق الكاميروني جويل إمبيد على إصابة بكاحله فسجّل أكثر من 30 نقطة و10 متابعات للمباراة الـ13 توالياً، خلال قيادته فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 121-111، الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما حقق دنفر ناغتس حامل اللقب فوزه الرابع توالياً خارج أرضه. وسجّل أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي 31 نقطة و10 متابعات، وكان على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية).
وحظيَ إمبيد بمساندة هائلة من الثنائي الموزّع تايريز ماكسي والمهاجم توبياس هاريس، فسجّل الأول 33 نقطة و10 تمريرات حاسمة والثاني 33 نقطة، 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.
واكتفى إمبيد بتسجيل نقطتين في الربع الأوّل، بعد هبوطه بشكل غريب على الأرض قبل 5 دقائق من انتهاء الربع، ما تسبّب بالتواء في كاحله. بعد دخول وجيز إلى غرف الملابس، أنهى اللاعب البالغ 29 عاماً الشوط الأول برصيد 11 نقطة، 3 متابعات، 6 تمريرات حاسمة وفقد الكرة خمس مرات. أبقى هاريس فريقه على خط المواجهة، بتسجيله 24 نقطة في الشوط الاول، ليتقدم سيكسرز 61-58، بعد أن وصل تقدّم رابتورز إلى 15 نقطة. لكن إمبيد تعملق في الربع الثالث، مسجّلاً 17 نقطة متتالية، في سلسلة تضمّنت ثلاثية ليتقدّم المضيف 90-77.
ورغم تعبيره عن الانزعاج من الإصابة، عزّز إمبيد سلسلته الخاصة بتحقيق أكثر من 30 نقطة و10 متابعات في مباراة واحدة، وهي الأطول منذ الأسطورة كريم عبدالجبّار في موسم 1972 بواقع 16 مباراة متتالية.
وعزا إمبيد بدايته البطيئة إلى افتقاد الشراسة «أعتقد أنني سدّدت كرتين في أول ست أو سبع دقائق، لكني تركت الأمور تأخذ مجراها».
تابع: «وجدت الفرص السانحة في الربع الثالث ونجحت بالتسديد».
في المقابل، قلّص رابتورز الذي سجّل له الكاميروني الآخر باسكال سياكام 31 نقطة الفارق إلى ثلاث نقاط في أواخر الربع الثالث، قبل أن ينتفض سيكسرز مجدداً ويحقق فوزه الثامن في آخر تسع مباريات.
قال نيك نورس مدرب سيكسرز الحالي الذي أشرف على رابتورز خمس سنوات وقاده إلى لقب 2019، إنه لم يُفاجأ بالتراخي المبكر بعد الفوز على متصدّر المنطقة الغربية مينيسوتا تمبروولفز الأربعاء في مباراة سجّل فيها إمبيد 51 نقطة.
شرح ابن السادسة والخمسين: «لم يكن إمبيد (بمفرده). الجميع (تألق).
أضاف: «ثم انطلق جويل... بدأ يلكم، يقفز... استعاد أخيراً إيقاعه وشرع في التسديد».
وقال نورس إنه يجب الانتباه إلى إصابة إمبيد في كاحله، إذ تنتظره مباراة يوم عيد الميلاد على أرض ميامي هيت، وهي الأولى ضمن سلسلة من أربع مواجهات خارج أرضه «أنا متأكّد أنها ستؤلمه غداً».
ناغتس يعزّز موقعه في الغربية
وفي بروكلين، سجّل الكندي جمال موراي 32 نقطة و9 تمريرات حاسمة وأضاف الصربي العملاق نيكولا يوكيتش 31 نقطة و11 متابعة، خلال فوز حامل اللقب دنفر ناغتس على مضيفه نتس 122-117.
أضاف أرون غوردون 18 نقطة ومايكل بورتر جونيور 15 لدنفر الذي حقق فوزه الثالث توالياً والرابع توالياً خارج ملعبه، معزّزاً مركزه الثالث في المنطقة الغربية (10-20).
وحقّق كل من غولدن ستايت ووريرز وساكرامنتو كينغز فوزاً مقنعاً على أرضه.
سجّل ستيفن كوري ثماني رميات ثلاثيات هي الأعلى له هذا الموسم، في طريقه إلى زرع ثلاثين نقطة في سلة ضيفه واشنطن ويزاردز والفوز عليه 129-118، علماً بأن الموزّع المخضرم جلس على مقاعد البدلاء طوال الربع الأخير.
وتألق المهاجم الليتواني دومانتاس سابونيس محققاً الـ«تريبل دابل» الرابع له هذا الموسم، بتسجيله 28 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة، خلال فوز كينغز على فينيكس صنز 120-105.
وفيما سجّل جميع أساسيي كينغز 10 نقاط أو أكثر، لم تكن 28 نقطة من النجم كيفن دورانت كافية لتجنيب فريقه الخسارة.
ومُني دالاس مافريكس بخسارته الثالثة توالياً، متأثراً بإصابة نجميه السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ. سقط أمام هيوستن روكتس 96-122، في مباراة شهدت تألق التركي ألبيرين شنغون (22 نقطة) مع الفائز.
وفي ميامي، سجّل تايلر هيرو 30 نقطة وأضاف البديل دانكن روبنسون 21 من نقاطه الـ27 في الربع الأخير، في طريقهما إلى قيادة هيت للفوز على أتلانتا هوكس 122-113.
ورغم تسجيل تراي يونغ أكثر من 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة للمباراة السادسة توالياً (30 نقطة و13 تمريرة) وتقدُّم أتلانتا 11 نقطة مطلع الربع الثالث، قلب هيت الطاولة على ضيفه وحقق فوزه الـ17 في 29 مباراة.
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