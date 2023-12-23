نابولي يمدّد عقد أوسيمهن حتى 2026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقّع‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬الدولي‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬عقداً‭ ‬جديداً‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وكتب‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬فيكتور‭ ‬ونابولي‭ ‬سوياً‭ ‬حتى‭ ‬2026‮»‬،‭ ‬تعليقاً‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬للاعب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مرشّحاً‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬نابولي‭ ‬أية‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬العقد‭ ‬الجديد‭ ‬لهداف‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬بند‭ ‬جزائي‭ ‬يبلغ‭ ‬بين‭ ‬120‭ ‬و130‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لدى‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭.‬

وكان‭ ‬العقد‭ ‬السابق‭ ‬لأوسيمهن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬وأثير‭ ‬جدل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬حول‭ ‬تجديده‭ ‬منذ‭ ‬إحراز‭ ‬نابولي‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

سجّل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬26‭ ‬هدفاً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أسلوبٍ‭ ‬خطَف‭ ‬أنفاس‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬الأسطورة‭ ‬الراحل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭.‬

وسجّل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬67‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬118‭ ‬مباراة‭ ‬لنابولي‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

لكن‭ ‬نابولي‭ ‬يرزح‭ ‬راهناً‭ ‬بفارق‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري،‭ ‬وهو‭ ‬يلاقي‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬برباعية‭ ‬موجعة‭ ‬أمام‭ ‬فروزينوني‭.‬



