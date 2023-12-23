إيمري مُحبط من قرارات ((في أيه آر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬مدرّب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬أن‭ ‬تدخّل‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭) ‬كان‭ ‬‮«‬زائداً‭ ‬عن‭ ‬اللزوم‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬تعادل‭ ‬فريقه‭ ‬المحبط‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ما‭ ‬حرمه‭ ‬فرصة‭ ‬التصدر‭ ‬موقتاً‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2011‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬إلغاء‭ ‬هدف‭ ‬الجامايكي‭ ‬ليون‭ ‬بايلي‭ (‬61‭)‬،‭ ‬ليعود‭ ‬ويتدخل‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بركلات‭ ‬جزاء‭.‬

وكان‭ ‬فيلا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬لاعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2011‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬والتقدّم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭ (‬39‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭)‬،‭ ‬بانتظار‭ ‬مباراة‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬الثالث‭ (‬38‭) ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭.‬

وقال‭ ‬إيمري‭ (‬52‭ ‬عاماً‭) ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭: ‬‮«‬أتقبّل‭ (‬قرارات‭) ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬دائماً،‭ ‬لكن‭ ‬اليوم‭ ‬فقط‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬زائداً‭ ‬عن‭ ‬اللزوم‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مراجعته‭ ‬مرتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الهدف‭ ‬أيضاً‭. ‬عادةً‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

وعبّر‭ ‬إيمري‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬من‭ ‬النتيجة‭ ‬اليوم‭ ‬لكننا‭ ‬نقبلها‭. ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬للمباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬ستكون‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭.‬

وجاءت‭ ‬أولى‭ ‬مواجهات‭ ‬فيلا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬الجمعة‭ ‬حين‭ ‬رفض‭ ‬إعطاء‭ ‬أولي‭ ‬واتكيز‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬دفعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرازيلي‭ ‬فيني‭ ‬سوزا‭. ‬كما‭ ‬رُفضت‭ ‬مطالبة‭ ‬المضيف‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬تصدّي‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬جورج‭ ‬بالدوك‭ ‬لرأسية‭ ‬واتكينز‭.‬

واعتقد‭ ‬لاعبو‭ ‬فيلا‭ ‬أنهم‭ ‬تقدّموا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬حين‭ ‬تلقّى‭ ‬بايلي‭ ‬عرضيةً‭ ‬من‭ ‬واتكينز‭ ‬وسدّد‭ ‬في‭ ‬المرمى،‭ ‬لكن‭ ‬الهدف‭ ‬ألغيَ‭ ‬حين‭ ‬اعتُبر‭ ‬أن‭ ‬زميله‭ ‬جاكوب‭ ‬رامسي‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأً‭ ‬ضد‭ ‬الحارس‭ ‬ويس‭ ‬فودرينغهام‭.‬

وتدخّل‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬مجدداً‭ ‬بعد‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬للحُكم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تصدّي‭ ‬بالدوك‭ ‬للكرة‭ ‬بيده،‭ ‬نافياً‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭.‬

وسجّل‭ ‬كاميرون‭ ‬آرشر‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬فيلا‭ ‬إلى‭ ‬شيفيلد‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الهدف‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البديل‭ ‬المهاجم‭ ‬الإيطالي‭ ‬نيكولو‭ ‬زانيولو‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬رأسية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬