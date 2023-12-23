مور تستأنف مسيرتها في التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أصبحت لاعبة التنس البريطانية تارا مور حرة لاستئناف مسيرتها بعد تبرئتها من اتهامها بتعاطي المنشطات، بعدما استمرت التحقيقات مدة 18 شهرا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه تم إيقاف مور ( 31 عاما) بشكل مؤقت في مايو 2022، بعدما جاءت نتيجة اختبارها إيجابية فيما يتعلق بتناول ستيرويد وبولدينون وناندرولون كمنشطات في بطولة بكولومبيا.
ونفت مور على الفور تهمة المنشطات، وأكدت لجنة تحكيم مستقلة أن اللحوم الملوثة كانت هي مصدر المواد المحظورة ولا تتحمل اللاعبة أي ذنب أو إهمال.
وكانت مور هي المصنفة رقم 83 على العالم وقت إيقافها، وكانت الأعلى تصنيفا في بريطانيا في منافسات الزوجي، ولكنها حاليا لم تعد مصنفة بسبب عدم قدرتها على اللعب منذ ذلك الوقت.
ولم تكن مور أول لاعبة تسقط في اختبار المنشطات في أمريكا الجنوبية، بعدما تناولت لحوما ملوثة، وذكرت وحدة نزاهة رياضة التنس في بيان: «أصدرت وحدة النزاهة وستواصل اصدار معلومات خاصة بمخاطر تلوث اللحوم في مناطق معينة في العالم على كل اللاعبين».
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