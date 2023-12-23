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مور تستأنف مسيرتها في التنس

12/23/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبحت‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬البريطانية‭ ‬تارا‭ ‬مور‭ ‬حرة‭ ‬لاستئناف‭ ‬مسيرتها‭ ‬بعد‭ ‬تبرئتها‭ ‬من‭ ‬اتهامها‭ ‬بتعاطي‭ ‬المنشطات،‭ ‬بعدما‭ ‬استمرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬مدة‭ ‬18‭ ‬شهرا‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬مور‭ ( ‬31‭ ‬عاما‭) ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2022،‭ ‬بعدما‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬اختبارها‭ ‬إيجابية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتناول‭ ‬ستيرويد‭ ‬وبولدينون‭ ‬وناندرولون‭ ‬كمنشطات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بكولومبيا‭.‬

ونفت‭ ‬مور‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬تهمة‭ ‬المنشطات،‭ ‬وأكدت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مستقلة‭ ‬أن‭ ‬اللحوم‭ ‬الملوثة‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬المواد‭ ‬المحظورة‭ ‬ولا‭ ‬تتحمل‭ ‬اللاعبة‭ ‬أي‭ ‬ذنب‭ ‬أو‭ ‬إهمال‭.‬

وكانت‭ ‬مور‭ ‬هي‭ ‬المصنفة‭ ‬رقم‭ ‬83‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬وقت‭ ‬إيقافها،‭ ‬وكانت‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي،‭ ‬ولكنها‭ ‬حاليا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مصنفة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬مور‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬تسقط‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بعدما‭ ‬تناولت‭ ‬لحوما‭ ‬ملوثة،‭ ‬وذكرت‭ ‬وحدة‭ ‬نزاهة‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬أصدرت‭ ‬وحدة‭ ‬النزاهة‭ ‬وستواصل‭ ‬اصدار‭ ‬معلومات‭ ‬خاصة‭ ‬بمخاطر‭ ‬تلوث‭ ‬اللحوم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‮»‬‭.‬



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