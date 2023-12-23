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باير ليفركوزن يرفض رحيل لاعبيه في الشتاء

12/23/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استبعد‭ ‬سيمون‭ ‬رولفس،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي،‭ ‬لفريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬السماح‭ ‬للاعبين‭ ‬بالرحيل‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة،‭ ‬وسط‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬مهتم‭ ‬بضم‭ ‬المدافع‭ ‬الألماني‭ ‬جوناثان‭ ‬تاه‭.‬

وقال‭ ‬رولفيس‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬كيكر‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬الكل‭ ‬سيبقى‭. ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لأي‭ ‬لاعب‭ ‬بالرحيل‭ ‬في‭ ‬الشتاء‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ويتصدر‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬بايرن،‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭. ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬ليفركوزن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭)‬،‭ ‬وذكرت‭ ‬‮«‬كيكر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬السماح‭ ‬برحيل‭ ‬تاه‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬انتحارا‭ ‬رياضيا‮»‬‭.‬

ويبحث‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬عن‭ ‬مدافع‭ ‬جديد‭ ‬لأن‭ ‬الفريق‭ ‬ضعيف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الثنائي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭ ‬جاي‭ ‬والمغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬يعتزمان‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬وكأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا،‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬وتبدأ‭ ‬البطولتان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬بايرن‭ ‬المزعوم‭ ‬بضم‭ ‬تاه،‭ ‬الذي‭ ‬وفقا‭ ‬لـ«كيكر‮»‬‭ ‬لديه‭ ‬شرط‭ ‬جزائي،‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

وسيفقد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أيضا‭ ‬لاعبين‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬الفريق‭ ‬جوسيب‭ ‬ستانيسيتش،‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬لمدة‭ ‬موسم‭.‬

ويستضيف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬وربما‭ ‬بحلول‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬يستمر‭ ‬فقدان‭ ‬الفريقين‭ ‬للاعبيهم،‭ ‬لأن‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولتي‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬نفسه‭.‬



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