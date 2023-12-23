باير ليفركوزن يرفض رحيل لاعبيه في الشتاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): استبعد سيمون رولفس، المدير الرياضي، لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، السماح للاعبين بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط التقارير التي تفيد بأن بايرن ميونخ، مهتم بضم المدافع الألماني جوناثان تاه.
وقال رولفيس في تقرير نشرته مجلة «كيكر» الألمانية أمس السبت: «الكل سيبقى. لن نسمح لأي لاعب بالرحيل في الشتاء».
ولم يخسر باير ليفركوزن في أي مباراة هذا الموسم، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، بفارق أربع نقاط أمام بايرن، الذي لديه مباراة مؤجلة. ولم يفز ليفركوزن من قبل بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذكرت «كيكر» أن السماح برحيل تاه سيكون «انتحارا رياضيا».
ويبحث بايرن ميونخ عن مدافع جديد لأن الفريق ضعيف في هذا المركز، وخاصة أن الثنائي الكوري الجنوبي كيم مين جاي والمغربي نصير مزراوي يعتزمان اللعب في كأس آسيا وكأس أمم إفريقيا، على الترتيب، وتبدأ البطولتان في منتصف يناير المقبل.
وأشارت صحيفة «بيلد» إلى اهتمام بايرن المزعوم بضم تاه، الذي وفقا لـ«كيكر» لديه شرط جزائي، في الصيف المقبل.
وسيفقد ليفركوزن أيضا لاعبين لمشاركتهم في بطولتي آسيا وإفريقيا، كما يضم الفريق جوسيب ستانيسيتش، المعار من بايرن ميونخ لمدة موسم.
ويستضيف باير ليفركوزن فريق بايرن ميونخ يوم 10 فبراير المقبل، وربما بحلول هذا الموعد يستمر فقدان الفريقين للاعبيهم، لأن المباريات النهائية لبطولتي آسيا وإفريقيا ستكون في الأسبوع نفسه.
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