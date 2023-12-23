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مانشستر سيتي يحتفل لكن سيطرة أوروبا تسحب الدراما

12/23/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬كأساً‭ ‬خامسة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬المذهلة‭ ‬له،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬فواصلت‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬أصبحت‭ ‬تفتقد‭ ‬المنافسة‭.‬

ومنذ‭ ‬تغلّب‭ ‬كورينثيانز‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬توّج‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭. ‬وكان‭ ‬فوز‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬4‭-‬0‭ ‬الـ22‭ ‬توالياً‭ ‬للأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

غياب‭ ‬المنافسة‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬تغيير‭ ‬شكل‭ ‬البطولة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وسيتم‭ ‬تغيير‭ ‬شكل‭ ‬البطولة‭ ‬المعتمد‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬سبعة‭ ‬فرق‭ ‬تلعب‭ ‬بنظام‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوع،‭ ‬لتصبح‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬نادياً‭ ‬تتوزّع‭ ‬على‭ ‬ثماني‭ ‬مجموعات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ويُشدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الأوروبي‭ (‬ويفا‭) ‬على‭ ‬السعي‭ ‬للاستفادة‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬النخبة‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬ستتواجه‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

وسيزيد‭ ‬حضور‭ ‬12‭ ‬نادياً‭ ‬أوروبياً‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬لكنّ‭ ‬هناك‭ ‬مخاطرةً‭ ‬بأن‭ ‬تتحوّل‭ ‬بطولة‭ ‬مصمّمة‭ ‬لتتويج‭ ‬أفضل‭ ‬نادٍ‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬مصغّرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭.‬

وقد‭ ‬قوبلت‭ ‬فكرة‭ ‬إضافة‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬مزدحم‭ ‬أساساً‭ ‬برفضٍ‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ (‬فيفبرو‭).‬

وستعني‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬ستُلعب‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬و13‭ ‬يوليو‭ ‬أن‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬ستأتي‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرٍ‭ ‬واحدٍ‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬موسمٍ‭ ‬جديد‭.‬

ويصرّ‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬الموارد‭ ‬الماليّة‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬قاراتٍ‭ ‬أخرى،‭ ‬لتجنّب‭ ‬التدفّق‭ ‬المستمر‭ ‬لأفضل‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬الفرنسي‭ ‬أرسين‭ ‬فينغر‭ ‬رئيس‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ (‬للتعديل‭ ‬الجديد‭) ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬ضخما،‭ ‬لأنه‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬للأندية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬للتطوّر‭ ‬والمنافسة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬محظوظون‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عالميّة‭ ‬حقاً،‭ ‬وهذا‭ (‬التعديل‭) ‬يخلق‭ ‬فرصة‭ ‬لأندية‭ ‬أخرى‭ ‬للتقدّم‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الحقيقي‮»‬‭.‬


الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬آخذةٌ‭ ‬بالصعود

حتميّة‭ ‬أن‭ ‬يعتزل‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬بدأت‭ ‬بالتراجع،‭ ‬بفضل‭ ‬السعودية‭ ‬مضيفة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

جذب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبٍ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أسماء‭ ‬لامعة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الموجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التعاقدات‭ ‬الباذخة‭.‬

صحيحٌ‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬له‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ (‬ربع‭ ‬النهائي‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬تحويل‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬إلى‭ ‬قوّة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تُشكّل‭ ‬أنديتها‭ ‬تهديداً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬المدرجات‭ ‬ممتلئة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬استضافة‭ ‬للسعودية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬رغم‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬القويّ‭ ‬من‭ ‬جمهوري‭ ‬فلوميننسي‭ ‬والأهلي‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬مدرب‭ ‬فلومينينسي‭ ‬عن‭ ‬إحباطهما‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬أرضيّة‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬البطولة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬تُثنِ‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬فيفا‭ ‬عن‭ ‬جلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬التي‭ ‬تثيرها‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬باستمرار‭.‬

وسُرعان‭ ‬ما‭ ‬أصبحت‭ ‬أكبر‭ ‬مُصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وجهة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكُبرى،‭ ‬مثل‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬وبطولات‭ ‬الملاكمة،‭ ‬المضرب‭ ‬والغولف‭.‬

ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬السعودية‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬2029‭ ‬أو‭ ‬2033‭ ‬استعداداً‭ ‬للحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬طالما‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬ثرواتها‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

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