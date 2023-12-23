خلال وقفة الميلاد : تدشين مغارة الميلاد في ساحة المهد التي تضمنت مغارة مقصوفة في اشارة لقصف الاحتلال لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /لإيصال الصوت الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل ومن مدينة مهد السلام، بيت لحم، اطلقت بلدية بيت لحم وفعاليات ومؤسسات المدينة فعاليات وقفة "الميلاد تحت الأنقاض" التي تضمنت افتتاح مغارة الميلاد تحت القصف.

وتم افتتاح المغارة بصلاة من اجل السلام في فلسطين حيث تم اضاءة شموع من قبل الحضور بمصاحبة اغنية سلام لغزة تلاها تدشين المغارة.

كما وتضمن الافتتاح الذي حضره وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة و حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم واعضاء المجلس البلدي ومحمد طه ابو عليا القائم باعمال محافظ بيت لحم وسفير جمهورية مصر ايهاب سليمان، ورؤساء الاجهزة الامنية ورجال الدين ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون والشخصيات الاعتبارية حيث القيت الكلمات التي تحدثت عن حالة الحزن التي تعيشها مدينة بيت لحم في ظل العدوان على شعبنا الفلسطيني.

و قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا "هنا غزة حاضرة، فالمغارة ليسَت عادية فهي مدّمرة بفعل القصف، بينَ جدرانِها تحتضن العائلة المقدسة من خلال شكلها الذي يماثلُ خارطة غزة، والأطفال الّذين ارتقوا شهداء كالملائكة تنظر من السماء، وضوء المغارةِ هنا خافت جداً بسبب القصف والموت، وفي الوسط تحتضن مريم العذراء الطفل يسوع، مُعلَنةً الحياة الجديدة للبشريةِ جمعاء.



وأشار حنانيا الى ان كلّ شيء استثنائي هذا العام، اذ يحلّ عيد الميلاد المجيد في ظلّ ظروف صعبة جداً، راح ضحيتها الالاف بين شهيد وجريح وتشريد المواطنين في غزة، وبيت لحم، ولأول مرةٍ لا توضع شجرة الميلاد، ولن تضيء شوارع بيت لحم، وسيقتصر العيد على الشعائر الدينية فقط، هو التزامٌ أخلاقي ووطني، فشلال الدمِ يغيّب أيّ إمكانية للفرح.



وتابع "كلي يقين بأنّ نجمة بيت لحم ستضيئ فوق غزة لتعطيها أملاً ورجاءً بالرغم من الدمار، وتُعطيها حياة رغم الموت، فنحن الفلسطينيون أبناء الحياة، وسنبقى كذلك.











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من ناحيتها قالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة في كلمة نيابة عن دولة رئيس الوزراء "يطل علينا عيد الميلاد المجيد هذا العام ونحن نعيش في أصعب وأحلك الظروف والاوقات نتيجة ما يعانيه أهلنا في قطاع غزة المحاصر وفي كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشريف جراء العدوان المتواصل على شعبنا.



واضافت معايعه ان آلة البطش والقتل والاجرام تنفذ امام اعين العالم كله احدى أفظع المجازر والجرائم بحق شعب أعزل يحاول الدفاع عن وجوده وبقاءه وصموده على أرضه.



واشارت الى ان العالم يحتفل بعيد الميلاد

المجيد ومدينة الميلاد حزينة كئيبة متألمة، فأطفالها وشبابها ونسائها ورجالها يعتريهم الخوف والحزن والألم مما يجري وهم لا يعلمون أين ستصل الأمور وكيف ستنتهي هذه المجزرة والمأساة، ومدينة المهد كباقي المدن الفلسطينية محاصرة بالكامل مغلقة حزينة لا يستطيع أحد الوصول إليها ولا الخروج منها، أهلها وشعبها بلا عمل وبلا أمل نتيجة تعطل وتوقف حركة السياحة الوافدة اليها والتي تشكل عصب الاقتصاد فيها.

وأضافت معايعة، مدينة المهد التي كانت تستقبل سنوياً ملايين السياح والحجاج من كافة بقاع العالم، يقيمون في فنادقها ويتجولون في ازقتها وطرقاتها ويتسوقون من أسواقها ومتاجرها ها هي اليوم تعيش حالة من الركود الشامل.



وأكدت ان الميلاد ليس بالاحتفالات وليس بالأنوار والشجرة والزينة وانما باستقبال رسالة الميلاد في نفوس البشر وفي عقولهم وقلوبهم وفي العمل على تحقيق هذه الرسالة بالدعوة للسلام والدعوة لنبذ العنف والقتل والاجرام الذي تمارسة دولة الاحتلال والدعوة للصلاة لكل المضطهدين والمظلومين والنازحين والمشردين من شعبنا.

وقالت، من هنا ومن ساحة الميلاد فأنني ادعوا العالم لان ينصروا الحق ويقفوا ضد الظلم وان يعملوا على إلزام حكومة الاحتلال بوقف إطلاق النار والكف عن قتل الاطفال والنساء والعمل على احلال سلام عادل وشامل يضمن لشعبنا ان يحيا ككل شعوب الارض بحرية وكرامة وعدل على ارضه تحت رايته ليقيم عليها دولته المستقلة.



وأكدت معايعة

ونحن نطلق اليوم هذا العمل الرمزي في بيت لحم فان شعبنا على ثقة أن رسالة الميلاد التي ارسلها رسول السلام ستنتصر على الظلم والطغيان. حيث ان القيادة الفلسطينية وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس وبالرغم من كل المعيقات والعراقيل يواصلون العمل من أجل وقف العدوان وإحقاق حقوقنا وإنهاء الاحتلال ومن أجل نيل حريتنا، حيث يمثل صمودنا ووحدتنا الصخرة المتينة التي تتكسر عليها كل المؤامرات، ودعونا نتذكر رسالة الأمل التي ظهرت من مغارة متواضعة في بيت لحم من أجل مستقبل أفضل، تنتصر فيه الحرية على الظلم ويطغى فيه السلام والعدل على الاحتلال والعنصرية، وتُوجّه فيه الطاقات للبناء لا للدمارجكما.

وتخلل الفعالية صلاة من اجل السلام في فلسطين مع اضاءة الشموع للتعبير عن التضامن مع قطاع غزة.

كما وتم عرض رسائل سلام من مؤثرين وداعمين للقضية الفلسطينية حول العالم ابرزهم حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة و هالة أبو حصيرة، سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا و رشيدة طليب، عضو الكونغرس الامريكي والفنانة فايا يونان، فنانة سورية و ريحان يونان،

صانعة محتوى ومنتجة ومقدمة برامج سورية و لانا مدوّر، مدونة ومعدة ومقدمة برامج لبنانية و نتاليا بابادوبولوس ( نتاليا الاجنبية)، ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصانعة محتوى يونانية.